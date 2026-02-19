Украинский депутат: Лукашенко стал частью войны 7 19.02.2026, 23:25

Олег Дунда

Санкции поставили крест на надеждах диктатора.

Решение Киева ввести персональные санкции против Александра Лукашенко стало самым жестким политическим сигналом со стороны Украины за все годы войны.

Почему Владимир Зеленский решил ввести санкции против белорусского диктатора именно сейчас? Что изменилось в роли Беларуси в войне против Украины? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Режим Лукашенко окончательно подтвердил, что он стоит на стороне войны, фактически поддерживая удары по территории Украины — через свои ретрансляторы, через содействие российским дронам, которые наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это прямое участие в войне.

— Насколько болезненны эти санкции лично для диктатора Лукашенко и его окружения? Какой реакции стоит ждать от Лукашенко и Кремля?

— Лукашенко — диктатор предсказуемый, что бы ни говорили. Скорее всего, он выйдет с очередными пространными интервью, обвиняя Украину в том, что Украина «не прислушивается» и так далее.

Для него эти санкции болезненны не с точки зрения денег — в финансовой сфере он полностью зависим от Москвы. Они болезненны для его реноме и болезненны для него как для возможной переговорной площадки с США, с Европой и, возможно, в будущем. Фактически это нивелирует его роль до нуля. Со стороны Европы он становится окончательно недоговороспособным и превращается в полноценного участника войны.

Соответственно, поступать с ним нужно так же, как и с остальными участниками агрессии со стороны Москвы.

— В издании Forbes вышла статья, в которой говорится, что из-за проверок боеготовности войск Лукашенко на границе Украина вынуждена держать резервы в повышенной готовности. Насколько реальна угроза обострения или провокации с белорусского направления? Какой будет ответ ВСУ на эти действия?

— Все определяется наличием реальных ресурсов. Можно показывать любую театральную сценку, но если за этой сценкой ничего не стоит, то и отношение к ней соответствующее. В данном случае белорусская армия — ее боеспособность близка к нулю. Соответственно, и реакция на нее такая же — с улыбкой и с легким сарказмом.

