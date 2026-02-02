Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины

Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины1
- 2.02.2026, 3:22
- 5,340
Киев и Стокгольм обсуждают поставки самолетов Gripen.
Украина и Швеция обсуждают наполнение следующего большого пакета военной помощи от Стокгольма.
Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины по итогам разговора министра Михаила Федорова со шведским коллегой Полом Йонсоном.
В разговоре Федоров обсудил с Йонсоном содержание следующего шведского пакета военной помощи для Украины, который называют «одним из крупнейших».
«Шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс — дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike», — отмечают в коммюнике.
Также «предметно обсудили» возможность поставки самолётов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолётам-носителям управляемых авиационных бомб.
Отмечают, что также Украина и Швеция обсуждают возможность дополнительных взносов в инициативу PURL (что обеспечивает закупку американского оружия для Украины за счёт других союзников), в частности для приобретения средств противодействия российским баллистическим ракетам.