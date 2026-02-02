Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины 1 2.02.2026, 3:22

5,340

Киев и Стокгольм обсуждают поставки самолетов Gripen.

Украина и Швеция обсуждают наполнение следующего большого пакета военной помощи от Стокгольма.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины по итогам разговора министра Михаила Федорова со шведским коллегой Полом Йонсоном.

В разговоре Федоров обсудил с Йонсоном содержание следующего шведского пакета военной помощи для Украины, который называют «одним из крупнейших».

«Шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс — дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike», — отмечают в коммюнике.

Также «предметно обсудили» возможность поставки самолётов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолётам-носителям управляемых авиационных бомб.

Отмечают, что также Украина и Швеция обсуждают возможность дополнительных взносов в инициативу PURL (что обеспечивает закупку американского оружия для Украины за счёт других союзников), в частности для приобретения средств противодействия российским баллистическим ракетам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com