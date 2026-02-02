закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 4:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины

1
  • 2.02.2026, 3:22
  • 5,340
Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины

Киев и Стокгольм обсуждают поставки самолетов Gripen.

Украина и Швеция обсуждают наполнение следующего большого пакета военной помощи от Стокгольма.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины по итогам разговора министра Михаила Федорова со шведским коллегой Полом Йонсоном.

В разговоре Федоров обсудил с Йонсоном содержание следующего шведского пакета военной помощи для Украины, который называют «одним из крупнейших».

«Шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс — дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike», — отмечают в коммюнике.

Также «предметно обсудили» возможность поставки самолётов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолётам-носителям управляемых авиационных бомб.

Отмечают, что также Украина и Швеция обсуждают возможность дополнительных взносов в инициативу PURL (что обеспечивает закупку американского оружия для Украины за счёт других союзников), в частности для приобретения средств противодействия российским баллистическим ракетам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров