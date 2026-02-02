Путин упустил лучший шанс 1 Роман Шрайк

2.02.2026, 4:22

11,174

Российское наступление увязает в снегах, морозах и дронах

Сейчас у нас небольшое безвременье.

Переговорны идет своим чередом, потихоньку отсекая все вопросы, чтобы упереться в ключевой – неразрешимый пока вопрос территорий.

Свет и тепло подаются в режиме «то погаснет, то погаснет», но критических изменений в настроениях пока не видно. «Хочу, чтобы они все сдохли» преобладает.

Российское наступление увязает в снегах, морозах и дронах. Но не будем обманывать себя – это сезонная история. В прошлом году спад продвижения продолжался до апреля, как будет в этом году – кто знает.

Я не берусь прогнозировать, когда галлюцинации в голове Путина рассеются. Лучший шанс выйти из войны он упустил в конце 2025 года. С этого момента ситуация для РФ будет только ухудшаться.

Это не значит, что российское наступление совсем остановится. Это значит, что бензина для мотора войны будет все меньше и меньше.

За четыре года мы уже вроде бы привыкли, что все происходит очень медленно, но с прогнозированием скорости процессов все равно регулярно ошибаемся.

Однако направление движения от скорости не зависит: пик российских ресурсов для ведения войны прошел в 2025 году, а теперь, как затухающую экономику не доишь, больше не выдоишь.

И в дальнейшем все сведется к устойчивости: кто продержится дольше – мы или они.

При этом у нас выбора нет – капитуляция не вариант. Так что рано или поздно Путину придется разобраться со своими галюнами, если он не хочет совсем уж загнать Россию в пропасть. Что, впрочем, тоже звучит неплохо.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com