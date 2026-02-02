Путин упустил лучший шанс

Путин упустил лучший шанс1
- Роман Шрайк
- 2.02.2026, 4:22
Российское наступление увязает в снегах, морозах и дронах
Сейчас у нас небольшое безвременье.
Переговорны идет своим чередом, потихоньку отсекая все вопросы, чтобы упереться в ключевой – неразрешимый пока вопрос территорий.
Свет и тепло подаются в режиме «то погаснет, то погаснет», но критических изменений в настроениях пока не видно. «Хочу, чтобы они все сдохли» преобладает.
Российское наступление увязает в снегах, морозах и дронах. Но не будем обманывать себя – это сезонная история. В прошлом году спад продвижения продолжался до апреля, как будет в этом году – кто знает.
Я не берусь прогнозировать, когда галлюцинации в голове Путина рассеются. Лучший шанс выйти из войны он упустил в конце 2025 года. С этого момента ситуация для РФ будет только ухудшаться.
Это не значит, что российское наступление совсем остановится. Это значит, что бензина для мотора войны будет все меньше и меньше.
За четыре года мы уже вроде бы привыкли, что все происходит очень медленно, но с прогнозированием скорости процессов все равно регулярно ошибаемся.
Однако направление движения от скорости не зависит: пик российских ресурсов для ведения войны прошел в 2025 году, а теперь, как затухающую экономику не доишь, больше не выдоишь.
И в дальнейшем все сведется к устойчивости: кто продержится дольше – мы или они.
При этом у нас выбора нет – капитуляция не вариант. Так что рано или поздно Путину придется разобраться со своими галюнами, если он не хочет совсем уж загнать Россию в пропасть. Что, впрочем, тоже звучит неплохо.
