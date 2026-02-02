Беларусь стала главным поставщиком рыбы в Россию 22 2.02.2026, 5:00

Наша страна обогнала Китай и Турцию.

По итогам 2025 года Беларусь заняла первое место по объёмам поставок рыбы на российский рынок. Не имея выхода к морю, страна смогла обойти такие морские державы, как Китай, Турция и Чили.

Всего в 2025 году Россия закупила за границей 680 тысяч тонн рыбы — это на 3% больше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт вырос на 7% и достиг 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российского Рыбного союза.

Беларусь стала крупнейшим экспортером, поставив на российский рынок 112 тысяч тонн рыбы. Это принесло стране 336 миллионов долларов.

Следующие места в рейтинге заняли:

Китай — 96 тысяч тонн (на сумму 410 миллионов долларов). При этом поставки из КНР упали на 14% в физическом выражении.

Турция — 75 тысяч тонн (482 миллиона долларов).

Чили — 64 тысячи тонн (350 миллионов долларов). Чилийский экспорт показал стремительный рост: +28% в объеме и +35% в деньгах.

Вьетнам — 57 тысяч тонн (215 миллионов долларов).

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com