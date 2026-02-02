«Нормальная жизнь исчезла» 6 2.02.2026, 5:30

Как украинцы выживают каждый день без света и тепла в морозы.

После почти четырёх лет полномасштабного вторжения России жители Украины привыкли к какофонии войны. Теперь украинские города регулярно погружаются в темноту из-за перебоев электроснабжения, от которых страдают миллионы людей в условиях сильных снегопадов и морозов.

Издание abcNews пишет, что Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины каждую зиму в ходе полномасштабного вторжения, но кампания этой зимой оказалась более масштабной, продолжительной и эффективной.

Украинцы в Киеве и других городах рассказали, что эта зима была самой тяжёлой за все годы войны. Отключения и перебои с электроэнергией лишают людей горячей воды, повреждают или выводят из строя бытовые приборы, отрезают доступ к интернету и вынуждают запасаться свечами.

В Днепровском районе Киева живёт Настя Шерстюк, которая была вынуждена покинуть Мелитополь. Она сказала, что россияне для ударов «используют» самые холодные ночи. По её словам, отключения электроэнергии приводят к целому ряду дополнительных проблем и даже смертям.

«Подрывает ли это моральный дух? Это не ломает нашу волю к сопротивлению, но истощает её — медленно, систематически и глубоко. Вероятно, именно на это и рассчитывает враг», — сообщила Настя.

Месяцы перебоев с электроснабжением заставили украинцев адаптироваться.

«Конечно, отсутствие света доставляет некоторые неудобства, но это не самое страшное в жизни. Удивительно, когда по расписанию свет должен отключаться, но его не отключают», — сказала 34-летняя Катерина Гайдук из Кривого Рога.

32-летняя Виктория Бондаренко, также из Кривого Рога, сказала, что её жизнь «сузилась до самых базовых вещей: где зарядить телефон, как согреться, как планировать свой день с учётом отключений электроэнергии. Чувствую, что я постоянно нахожусь в режиме ожидания».

«Самое сложное — это не какой-то конкретный момент, а ощущение, что нормальная жизнь исчезла. Нельзя просто прийти домой, согреться, включить свет и расслабиться. Даже дома ты продолжаешь выживать», — сказала она.

Максим Анищенко, который вместе с семьёй вынужденно покинул Мариуполь из-за российской оккупации и переехал в Кривой Рог, сказал, что был «удивлён тому, как научился выживать почти автоматически — тело и разум ищут выход, но эмоционально это всё ещё очень сложно».

