В Белгородской области прогремели взрывы 1 2.02.2026, 8:11

Россияне сообщают об атаке беспилотников и работе ПВО.

В ночь на понедельник, 2 февраля, в Белгородской области РФ прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и работе ПВО.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, жители Старого Оскола слышали по меньшей мере шесть громких взрывов на севере и северо-востоке города. Россияне также сообщают о серии ярких вспышек в небе.

Официальной информации об атаке пока нет.

25 января сообщалось, что в Белгороде после обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры. Губернатор Вячеслав Гладков назвал обстрел «самым массированным» за все время.

