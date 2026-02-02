10 мая 2026, воскресенье, 8:28
18
  2.02.2026, 13:31
  • 15,998
В Беларусь пришли рекордные морозы

На термометрах — до -30.

Аномальный холод, накрывший страну, метеорологи единогласно связывают с мощным вторжением арктического воздуха. Процесс его «адвекции» (активного переноса) значительно усилился к понедельнику, 2 февраля. Все из-за влияния обширного южного циклона, центр которого сместится к Ярославской и Костромской областям России.

В Беларуси сейчас минус 30 °C. Именно такую температуру зафиксировали в окрестностях Бобруйска в 7:40 утра.

В Гродненской области — минус 28,6 °C, в Минске — минус 24,4 °C.

После 10 часов утра Белгидромет сообщит о минимальных температурах этой ночи, однако рекорд нынешней зимы уже побит.

