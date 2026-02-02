Время супердешевого доллара заканчивается 1 2.02.2026, 11:51

Когда ждать разворот?

В последнюю неделю января обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке продолжил движение вниз. К окончанию первого месяца года укрепление белорусской валюты к доллару составило -2,40%. Всего же за прошлую неделю американская валюта ушла вниз еще на -0,38%. Что будет с курсами валют в первую неделю февраля, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в прогнозе myfin.by.

Внезапное укрепление доллара

Последние торги января на БВФБ закрылись с курсом USD/BYN 2,8331. Объем торгов долларом за неделю составил 79,567 млн долларов. Всего за месяц долларов расторговали на сумму 279,505 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на белорусском рынке за это же время вырос на +0,32%, с начала года рост курс рубля составляет уже +1,27%. Курс закрытия пятничных торгов RUB/BYN 3,7529 за 100 российских рублей. Объем торгов за неделю составил 16 872,750 млн рублей, что соответствует значениям выше среднего.

На российском финансовом рынке курс доллара приблизился к нижней границе ценового коридора, и в пятницу пара доллар/рубль закончила месяц на уровне USD/RUB 76,00. Минимальное значение курса доллара в пятницу опускалось до USD/RUB 74,10. Но последний день января преподнес невиданный сюрприз финансовому рынку. Речь идет о существенном укреплении доллара США в мировом масштабе.

Рекордное падение цен драгметаллов

Здесь мы переходим к ценам золота и серебра, которые в январе 2026 года показали рекордный рост за всю историю наблюдения за ценами этих активов. Но, как оказалось — и рекордное падение цены благородных металлов. Напомним, что за последний год цена золота выросла более чем вдвое. С $ 2624,20 за унцию в январе 2025 года до $ 5626,80 в конце января 2026 года. Цена унции серебра за это же время проделала еще более внушительное движение вверх.

На начало прошлого года унция серебра стоила примерно $ 30, 26 января серебро поднималось выше $ 121 за унцию. Но никакой мистики тут, конечно, нет. Весь год золото и серебро росли в основном на геополитических новостях и ожиданиях, на них же и рухнули в последний торговый день января. Золото откатило вниз до $ 4745,7 за унцию (-11,39%), серебро и того сильнее, до $ 78,531 доллар за унцию (-31,37%). И одновременно с этим курс основной валютной пары EUR/USD в пятницу обвалился на 120 пунктов до 1,1850.

Что же заставило доллар США так резко укрепиться по отношению к основным рыночным активам? Основной причиной финансовый рынок считает предложение президента США Дональда Трампа сделать новым главой ФРС Кевина Уорша.

Причина укрепления доллара

Ни для кого не было секретом, что между нынешним главой американского регулятора Джеромом Пауэллом и президентом США Дональдом Трампом существуют разногласия по поводу проводимой ФРС монетарной политики. Трамп жестко настаивает на смягчении ДКП с целью понижения ставок кредитного рынка. Его оппонент в лице господина Пауэлла твердо придерживается текущей политики на фоне высоких показателей инфляции и рынка рабочей силы.

Столь независимая точка зрения идет вразрез с внутренней политикой президента США и в итоге может привести к замене действующего руководителя ФРС на более лояльного. Именно это обстоятельство привело к резкой смене настроений на мировом финансовом рынке и, как следствие, — к укреплению доллара против основных активов.

Не исключено, что с началом второго месяца этого года мы увидим рост долларовых котировок и на внутреннем рынке. Именно такого развития событий не исключил и глава Нацбанка Роман Головченко на подведении итогов работы Нацбанка в 2025 году.

Прогноз на неделю

На российском финансовом рынке также допускают постепенное возвращение курса доллара к умеренному росту, но, если это и произойдет — это не будет обвальным изменением котировок. Факторы поддержки рубля остаются в силе, но постепенно курс доллара может малыми шагами пойти вверх.

С учетом сказанного на белорусском валютном рынке возможен разворот курса доллар к росту с минимальным шагом до USD/BYN 2,85 — 2,87. Российский рубль при этом может немного подешеветь в паре с белорусским рублем.

