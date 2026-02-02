Люди у них закончились

Люди у них закончились3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 2.02.2026, 9:34
В «спецоперации» Путина его дети в качестве «штурмовиков» не участвуют.
Один из пропагандистов (некто Ключенков, выступающий под псевдонимом «Мардан») издал вопль отчаяния:
«Главный вопрос - где взять людей? Для ведения войн, для экспансии, для обороны, в конце концов, для освоения 1/6 части суши нужны десятки миллионов новых людей».
Для начала – не 1/6, а уже 35 лет, после распада СССР - 1/9. Не надо слишком широкого замаха.
Но главный вопрос другой – с чего это пропагандист решил, что людям в России нужно то, что он перечислил? Какая-то «экспансия» … В Сирию отлично расширились, в Африке что-то там непонятное, на курорты Кима зовут …
Кому из десятков миллионов в России нужны войны? Никакие «десятки миллионов» Путину согласия на 24 февраля не давали. Детям высшего начальства они тоже не нужны. Доказано опытом – четырьмя последними годами. В «спецоперации» Путина его дети в качестве «штурмовиков» не участвуют, как и дети Соловьёва, Лаврова, Шойгу, других высших должностных лиц. Раз даже начальственным семьям чего-то там не надо, то обычным россиянам и подавно. Такова сила примера.
«Освоение территорий». Вы же раздавали какие-то «дальневосточные» и «арктические гектары». Как успехи? Четыре последних года, с «экспансией» в соседней стране много «освоили»? Набрали там «десятки миллионов людей» себе в корзину для новых авантюр? Показательны и результаты «освоения» раздолбанных в ходе боёв территорий в Курской области.
Обратите внимание – желания людей в рассуждениях провластного болтуна не присутствуют вовсе. Дескать, лишь бы найти «десятки миллионов», а куда их «строить», укажет начальство. Этого не будет. Люди в России жили и будут жить так, как им надо, а не так, как хочется безголовому, несменяемому начальству. Вы же хоть надорвитесь там со своей «борьбой с абортами», учебниками Мединского и прочими глупыми идеями. Сталинизм пережили, советчину, а уж нынешнюю кусачую шпану и подавно сплюнем.
