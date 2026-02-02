Синоптики пообещали белорусам скорую оттепель 1 2.02.2026, 10:13

Но короткую.

Белорусы пережили самую холодную ночь этой зимы. Оперативные прогнозы синоптиков показывают, что ещё как минимум пару дней в стране будут держаться экстремальные двадцатиградусные морозы, но в среднесрочных прогнозах уже маячит оттепель с плюсовыми значениями. Увы, она придёт ненадолго. Посмотрели, какой сценарий специалисты обрисовали белорусам на первую декаду февраля, пишет telegraf.news.

Специалисты Telegram-канала «Метеовайб» поделились утренней температурной картой Беларуси, которая показала значения, каких этой зимой белорусы ещё не видели. До −30,7 °C опустилась утром 2 февраля температура в районе автоматической метеостанции в Михалишках Гродненской области, а столичная метеостанция в Уручье зафиксировала значение −27,2 °C.

Синоптики пообещали белорусам скорую оттепель, но короткую.

Согласно оперативным данным Белгидромета, «тридцатки» на термометрах белорусы вполне вероятно будут наблюдать в ближайшие три дня. В ночные и утренние часы температура может опускаться до −33 °C.

Однако уже в среду, 4 февраля, по словам авторов Telegram-канала @nadvorie, циркуляция в нашем регионе изменится из-за того, что холодный антициклон начнёт смещаться на Нижнюю Волгу.

«К ночи с 4 на 5-е с юга на Беларусь выйдет тёплый фронт с обильными снегопадами и метелями, которые днём четверга распространятся на всю территорию страны. Потеплеет до −5…−11 °C, а на юго-западе — до положительных температур», — дали свой прогноз специалисты.

По их оценке, вслед за этим фронтом в Беларусь начнёт поступать воздушная масса с юга Европы, что обеспечит стране краткосрочную оттепель. На время прохождения тёплого сектора циклона, смещающегося с Италии на запад Польши (по предварительным данным, в пятницу, 6 февраля), в Беларуси может установиться оттепельная погода с температурой 0…+2 °C, моросью и туманами.

