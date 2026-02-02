В одном из районов Беларуси отменили уроки в школах

В одном из районов Беларуси отменили уроки в школах7
- 2.02.2026, 10:24
А детские садики продолжили работу.
В Пружанском районе Брестской области из-за морозов приостановили занятия в школах, сообщила БелТА начальница главного управления по образованию облисполкома Наталья Калиновская.
— На территории Брестской области видим существенное понижение температуры. Местными органами власти могут приниматься решения по приостановке учебных занятий в учреждениях образования. Сейчас для нас самое главное, чтобы дети были здоровы и находились в безопасности независимо от того, остался ребенок дома или посещает учреждение образования. Только в Пружанском районе принято решение райисполкомом приостановить учебные занятия в учреждениях общего среднего образования, — рассказала Наталья Калиновская.
Решение Пружанского райисполкома на сегодня касается только посещения школ. Детские сады воспитанники посещают, где необходимо, осуществляется подвоз. С каждым ребенком и семьей обсуждены вопросы безопасности.
— Мы должны понимать, что ребенок со взрослыми дома находится. Родители берут на себя ответственность и обязаны всего лишь сообщить классному руководителю либо воспитателю, по какой причине ребенок не посещает учреждение образования, — отметила чиновница.
По ее словам, ситуацию мониторят службы, готовые реагировать на возможные ЧС.