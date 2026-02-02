10 мая 2026, воскресенье, 11:19
У зевоты выявили неожиданный для мозга эффект

  • 2.02.2026, 10:37
Ученые теряются в догадках.

Зевание запускает направленный отток спинномозговой жидкости из головного мозга к спинному мозгу и одновременно усиливает приток артериальной крови. К такому выводу пришли ученые из исследовательской организации Neuroscience Research Australia. Результаты опубликованы на сервисе препринтовbio Rxiv.

В эксперименте участвовали 22 здоровых взрослых, которым выполняли МРТ во время четырех дыхательных состояний: спокойного дыхания, зевания, подавления зевания и сильного вдоха. Анализ показал, что во время зевания потоки спинномозговой жидкости и венозной крови начинают двигаться согласованно — от головного мозга к спинному. Это резко отличает зевоту от глубокого дыхания, при котором венозная кровь обычно оттекает из мозга, а спинномозговая жидкость, наоборот, поступает внутрь.

Кроме того, зевание увеличивало приток крови по сонной артерии более чем на 30% по сравнению с глубоким вдохом. По мнению авторов, это связано с тем, что одновременный отток венозной крови и спинномозговой жидкости освобождает место в черепной полости для дополнительного притока артериальной крови.

Объем перемещаемой жидкости за один зевок невелик — он составляет несколько миллилитров, — однако эффект оказался стабильным у всех участников. При этом каждый доброволец зевал по-разному: МРТ зафиксировала индивидуальные паттерны движения языка и мышц горла.

Точный механизм этого процесса пока остается неясным. Исследователи предполагают, что координированная работа мышц шеи, языка и глотки может способствовать «прокачке» жидкости. Возможные функции такого перераспределения включают терморегуляцию, удаление продуктов обмена и тонкую настройку работы мозга, однако эти гипотезы еще предстоит проверить.

