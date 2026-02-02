закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дочь Келлога резко отреагировала на российский удар по автобусу с шахтерами

3
  • 2.02.2026, 10:46
  • 6,892
Дочь Келлога резко отреагировала на российский удар по автобусу с шахтерами
Меган Моббс

США должны наказать Россию.

Дочь бывшего специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.

По ее словам, существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и мирными переговорами. Об этом она написала в социальной сети Х.

«Еще одна ужасная трагедия. А причина №16918, из-за которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, абсурдна и фантастична. Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами», - говорится в посте.

По ее мнению, «пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, мирный фарс будет продолжаться».

1 февраля россияне нанесли удар дроном по служебному автобусу под Павлоградом в Днепропетровской области, который перевозил шахтеров с предприятия после смены. В результате атаки погибли 16 человек.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров