Дочь Келлога резко отреагировала на российский удар по автобусу с шахтерами 3 2.02.2026, 10:46

Меган Моббс

США должны наказать Россию.

Дочь бывшего специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.

По ее словам, существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и мирными переговорами. Об этом она написала в социальной сети Х.

«Еще одна ужасная трагедия. А причина №16918, из-за которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, абсурдна и фантастична. Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами», - говорится в посте.

По ее мнению, «пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, мирный фарс будет продолжаться».

1 февраля россияне нанесли удар дроном по служебному автобусу под Павлоградом в Днепропетровской области, который перевозил шахтеров с предприятия после смены. В результате атаки погибли 16 человек.

