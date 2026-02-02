Дочь Келлога резко отреагировала на российский удар по автобусу с шахтерами

Дочь Келлога резко отреагировала на российский удар по автобусу с шахтерами3
- 2.02.2026, 10:46
США должны наказать Россию.
Дочь бывшего специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области.
По ее словам, существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и мирными переговорами. Об этом она написала в социальной сети Х.
«Еще одна ужасная трагедия. А причина №16918, из-за которой сейчас ведутся переговоры по документу о процветании, абсурдна и фантастична. Существует четкая связь между ростом зверств со стороны России и переговорами», - говорится в посте.
По ее мнению, «пока американские переговорщики не признают этого и не накажут Россию, мирный фарс будет продолжаться».
1 февраля россияне нанесли удар дроном по служебному автобусу под Павлоградом в Днепропетровской области, который перевозил шахтеров с предприятия после смены. В результате атаки погибли 16 человек.