10 мая 2026, воскресенье, 11:19
Трамп попробовал себя в роли комика — зал молчал

  • 2.02.2026, 10:54
Дональд Трамп

Президент США шутил о Гренландии и Канаде.

Президент США Дональд Трамп во время закрытого ужина в Alfalfa Club шутил о присоединении Канады, Гренландии и Венесуэлы к Соединенным Штатам, сообщает The Washington Post со ссылкой на участников встречи.

Как отмечает WP, во время своего выступления Трамп высмеивал своих политических оппонентов и шутил о вторжении в Гренландию.

После шуток американского президента в зале неоднократно западала тишина, говорится в материале.

«В этом зале так много людей, которых я ненавижу. Большинство из вас мне нравятся. Кто, черт возьми, мог подумать, что такое произойдет?» — заметил глава Белого дома.

Трамп сказал, что, вероятно, сократит речь, поскольку ему надо рассмотреть вторжение в Гренландию, а затем признал, что это была шутка.

«Мы не собираемся захватывать Гренландию. Мы собираемся ее купить. Я никогда не намеревался сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м», — добавил он.

