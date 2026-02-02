Мировые цены на нефть резко упали

Мировые цены на нефть резко упали10
- 2.02.2026, 13:19
Нефтяной рынок поверил Трампу.
2 февраля фьючерсы на нефть марки Brent и West Texas Intermediate упали в цене почти на 5%, проинформировало агентство Reuters.
В ходе торгов баррель нефти марки Brent подешевел на $3,3 (на 4,8%), до $66,02, а американская нефть марки West Texas Intermediate – на $3,23 (почти на 5%), до $61,98, пишет медиа.
Reuters обращает внимание, что эти цифры близки к самому резкому однодневному падению за более чем шесть месяцев.
Происходящее агентство связывает с деэскалации конфликта между США и Ираном, который является участником ОПЕК. Журналисты напомнили, что президент США Дональд Трамп заявил о «серьезных переговорах» Тегерана с Вашингтоном, хотя еще недавно страны были близки к вооруженному конфликту.
Эксперты, с которыми пообщалось медиа, назвали одним из признаков деэскалации отсутствие планов военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана проводить учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе.