Мировые цены на нефть резко упали 10 2.02.2026, 13:19

12,398

Нефтяной рынок поверил Трампу.

2 февраля фьючерсы на нефть марки Brent и West Texas Intermediate упали в цене почти на 5%, проинформировало агентство Reuters.

В ходе торгов баррель нефти марки Brent подешевел на $3,3 (на 4,8%), до $66,02, а американская нефть марки West Texas Intermediate – на $3,23 (почти на 5%), до $61,98, пишет медиа.

Reuters обращает внимание, что эти цифры близки к самому резкому однодневному падению за более чем шесть месяцев.

Происходящее агентство связывает с деэскалации конфликта между США и Ираном, который является участником ОПЕК. Журналисты напомнили, что президент США Дональд Трамп заявил о «серьезных переговорах» Тегерана с Вашингтоном, хотя еще недавно страны были близки к вооруженному конфликту.

Эксперты, с которыми пообщалось медиа, назвали одним из признаков деэскалации отсутствие планов военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана проводить учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com