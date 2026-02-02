Российским ученым ограничили поездки в «недружественные» страны 7 2.02.2026, 11:28

Кремль опасается задержаний и экстрадиций за рубежом.

Сотрудники высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов (НИИ) должны согласовывать свои поездки на научные и прочие мероприятия в «недружественные» страны. Это следует из письма Минобрнауки, которое было разослано после ареста в Польше археолога Александра Бутягина, сообщили «Ведомостям» осведомленные источники. По словам одного из собеседников издания, нескольким ученым из крупного федерального вуза уже заморозили все заграничные командировки на ближайшую весну. В то же время некоторые ученые, командировки которых пока в силе, опасаются задержания в западных странах под политическим предлогом, хотя они не высказывались о войне в Украине, добавил источник.

Другой собеседник «Ведомостей» отметил, что в 2024–2025 годах в МГУ и ВШЭ ученых и научных администраторов начали активно перенаправлять в командировки в Турцию и Саудовскую Аравию. Также резко участились командировки в Иран, причем для многих ученых и представителей научной номенклатуры это непривычное направление «вообще не по профилю», подчеркнул источник. В МИФИ заявили, что сокращение международных контактов и командировок «произошло гораздо раньше вследствие антироссийских санкций и исключения России из ряда научных коллабораций». В МГТУ им. Баумана отметили, что сотрудничают «только с дружественными странами».

В ряде вузов есть практика ограничения выезда, что обычно характерно для работников, связанных с военно-промышленным комплексом, учреждений и институтов с определенным допуском к секретности, напомнил источник «Ведомостей» в одном из федеральных университетов. При этом собеседник издания из структуры РАН отметил, что некоторые российские специалисты в области гуманитарных наук в рамках научных командировок посещали экспедиции, коллоквиумы, симпозиумы и съезды в странах Европы даже в 2025 году. Ученые до сих пор выпускают по их итогам публикации, нередко в соавторстве с зарубежными коллегами на Западе, подчеркнул источник.

Археолога-античника Бутягина арестовали по запросу Украины в декабре 2025 года в Варшаве, где он принимал участие в нескольких научных конференциях. Киев требует экстрадиции Бутягина, обвиняя его в разрушении античного городища Мирмекий в Крыму в результате раскопок. Бутягин, работающий в Мирмекии с 1999 года как начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа, с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году не брал у украинских надзорных органов разрешений на раскопки. В Украине Бутягину грозит до пяти лет тюрьмы.

В правительственный список «недружественных» стран входит 49 государств. Это страны ЕС, G7, а также Япония, Южная Корея и Сингапур. При этом Турция, член НАТО, в список «недружественных» не входит.

