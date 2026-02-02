Стало известно, сколько белорусов работает в Польше 2 2.02.2026, 12:10

5,280

Больше всего граждан Беларуси работает в Мазовецком воеводстве.

В польской системе социального страхования (ZUS) на конец 2025 года было зарегистрировано 138,7 тыс. граждан Беларуси. Это на 2,8 тыс. больше, чем годом ранее. Белорусов стало больше в Мазовецком, Люблинском, Малопольском и Нижнесилезском воеводствах, меньше — в Подляском и Поморском.

Система пенсионного и социального страхования охватывает работников, за которых уплачиваются соответствующие взносы, поэтому по ее данным можно судить о числе работников. В системе не учитываются те, кто работает по договорам без социального покрытия (так называемым неозусованым контрактам).

По данным на 31 декабря 2025 года, 89,2 тыс. граждан Беларуси работают по трудовым договорам (годом ранее таких было 88,3 тыс.), 37,6 тыс. — по договорам подряда (umowy zlecenie) и договорам с агентствами (в конце 2024 года — 35,2 тыс.). Еще 13,1 тыс. граждан Беларуси занимались предпринимательской деятельностью (в конце 2024 года — 12,7 тыс.).

Больше всего белорусов работает в Мазовецком воеводстве, в которое входит Варшава, — 53,3 тыс. (против 51,4 тыс. год назад). На втором месте — Великопольское воеводство, где насчитывается 14,0 тыс. работающих белорусов, а годом ранее было чуть менее 14 тыс.

В Подляском воеводстве белорусов, зарегистрированных в ZUS, стало немного меньше: в декабре 2024 года было 13,4 тыс., а спустя год стало 13,3 тыс.

В Люблинском воеводстве число работающих белорусов выросло за год с 10,4 тыс. до 10,7 тыс., в Малопольском — с 9,2 тыс. до 9,5 тыс., в Нижнесилезском — с 8,8 тыс. до 9,2 тыс. В то же время стало меньше белорусов в Поморском воеводстве — 8,8 тыс. в декабре 2025 года против 9,0 тыс. годом ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com