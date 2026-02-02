Названы победители «Грэмми-2026» 2 2.02.2026, 12:16

6,348

Bad Bunny

Фото: Getty Images

Церемония прошла в Лос-Анджелесе и собрала звезд мировой сцены.

В Лос-Анджелесе в ночь с 1 на 2 февралч уже традиционно состоялась 68-я церемония музыкальной премии «Грэмми», которая считается одной из самых престижных в музыкальной индустрии. На ней отмечали лучшие композиции, альбомы и дуэты в разных жанрах.

Как пишет Los Angeles Time, триумфатором этого вечера стал американский рэпер Кендрик Ламар. Артист забрал сразу пять статуэток в различных номинациях. Однако победа в категории «Альбом года» досталась пуэрториканскому певцу Bad Bunny. А награду за «Лучшую песню года» забрала 24-летняя Билли Айшлиш.

К слову, зрителей также тронул трибьют легендарному Оззи Озборну.

Полный список победителей «Грэмми-2026»

Лучшая запись года — Kendrick Lamar With SZA — «Luther»

Лучший альбом года — Bad Bunny — «Debí Tirar Más Fotos»

Лучшая песня года — «Wildflower» — Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell

Лучшее поп-исполнение дуэта/группы — Синтия Эриво и Ариана Гранде — «Defying Gravity»

Лучший вокальный поп-альбом — Леди Гага — «Mayhem»

Лучший новый артист — Оливия Дин

Лучшая денс-поп запись — Леди Гага — «Abracadabra»

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки — FKA twigs — «Eusexua»

Лучший альбом разговорного жанра — Mad Skillz — «Words For Days Vol. 1»

Лучший традиционный поп-альбом — Laufey — «A Matter Of Time»

Лучший рок-альбом — Turnstile — «Never Enough»

Лучшее рок-исполнение — Yungblud — «Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)»

Лучшее рэп-исполнение — Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) — «Clipse»

Лучшая рэп-песня — Kendrick Lamar — «tv off»

Лучший рэп-альбом — Kendrick Lamar — «GNX»

Лучший джазовый альбом — Samara Joy — «Portrait»

Лучшее мировое музыкальное исполнение — Bad Bunny — «EoO»

Лучшее R&B исполнение — Kehlani — «Folded»

Лучшее традиционное R&B исполнение — Leon Thomas — «VIBES DON’T LIE»

Лучшее поп-сольное исполнение — Лола Янг — «Messy»

Лучший R&B альбом — Леон Томас — «Mutt»

Лучшее музыкальное видео — Doechii — «Anxiety»

Лучшее исполнение в стиле метал — Turnstile — «Birds»

Лучшая рок-песня — Nine Inch Nails — «As Alive As You Need Me To Be»

Лучшая обложка альбома — Tyler, the Creator — «Chromakopia»

Лучшее альтернативное музыкальное исполнение — The Cure — «Alone»

Лучшее исполнение мелодичного рэпа — Kendrick Lamar With SZA — «Luther»

Лучшая песня, написанная для визуальных медиа — Golden — «Huntr/x»

Лучший автор песен года — Эми Аллен

Лучший продюсер года — Cirkut

Лучшее оркестровое исполнение — Андрис Нельсон, дирижер (Бостонский симфонический оркестр) — «Messiaen: Turangalîla-Symphonie»

Лучший классический сольный вокальный альбом — Телеман: Ино — «Опера «Арии для сопрано»»

Лучший неклассический ремикс — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) — «Abracadabra» — Gesaffelstein Remix

Специальная награда Global Impact Award — Фаррелл Уильямс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com