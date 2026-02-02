Как «фитнес-перекусы» помогают лучше выглядеть 1 2.02.2026, 12:39

Это отличная альтернатива спортзалу.

Нам постоянно говорят идти в спортзал, бегать, больше тренироваться. Но что делать, если времени или желания нет? Джо Блоджетт, старший научный сотрудник Института спорта, упражнений и здоровья Университетского колледжа Лондона, предлагает так называемые «фитнес-перекусы», пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Блоджетт изучает, как короткие всплески активности влияют на здоровье. Высокоинтенсивные упражнения полезны, говорит она, но это лишь часть картины. Мини-нагрузки, встроенные в повседневность, могут дать заметный эффект — без спортзала и спортивной формы.

1. Легкая активность в течение дня.

Блоджетт называет это «интенсивной прерывистой бытовой активностью». Смысл в том, чтобы находить моменты, когда можно чуть повысить нагрузку: пройтись быстрее, подняться по лестнице на пару этажей, выйти из автобуса на остановку раньше и пройти оставшийся путь энергичным шагом. По ее словам, даже 3–4 коротких всплеска активности по 1–2 минуты способны снизить риск сердечных заболеваний и повысить продолжительность жизни.

2. Не полагайтесь только на спортзал.

Даже если вы ходите в тренажерку пару раз в неделю, можно оставаться «активным диванным овощем», предупреждает исследовательница. Полчаса тренировок не компенсируют многочасовое сидение. Рекомендации просты: чаще вставать из-за стола, прогуливаться в обед, говорить по телефону на ходу. Оптимально — не сидеть дольше 15–30 минут подряд.

3. Сократите время без движения.

Некоторые страны уже продвигают идею ограничивать именно сидячий образ жизни. Из 16 часов бодрствования не менее восьми лучше провести в движении. К этому относятся и бытовые дела: уборка, переноска покупок, работа в саду.

Идея проста — чем меньше вы сидите, тем лучше для здоровья. Блоджетт подчеркивает, что универсальной нормы нет — любое движение лучше бездействия.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com