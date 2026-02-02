Мозырский НПЗ остался убыточным, несмотря на продажу топлива в РФ 10 2.02.2026, 18:35

Второй убыточный район Гомельщины — Жлобинский.

Мозырский район остается убыточным 23 месяца подряд. Об этом свидетельствует декабрьский сборник Гомельского областного статистического комитета, который проанализировало издание «Флагшток».

Основные экономические показатели района почти полностью формируются Мозырским нефтеперерабатывающим заводом.

Как свидетельствует статистика, с начала года убытки района нарастали и достигли максимума в мае: Мозырщина была «в минусе» на 757,8 млн рублей. Потом постепенно началось сокращение убытка. К сентябрю они уменьшились до 649,9 млн рублей, в октябре — до 518,4 млн, а к ноябрю — до 323,8 млн рублей.

Гендиректор завода Виталий Павлов хвастается завершением модернизации предприятия. Ввод комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков позволил довести глубину переработки нефти до 90%.

Однако независимые аналитики называют основным фактором топливный дефицит в России осенью 2025 года, возникший после серии украинских атак по нефтеперерабатывающему комплексу РФ. В сентябре поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в четыре раза, а в октябре торги белорусским топливом на российской бирже увеличились в 47 раз.

Кроме Мозырского района есть еще один, который тянет Гомельщину вниз по экономическим показателям — Жлобинский. Его убытки за 11 месяцев 2025 года составили 136,7 млн рублей. В Жлобине располагается Белорусский металлургический завод, попавший под международные санкции.

Совокупный убыток двух районов превышает 460 млн рублей и фактически «съедает» финансовый успех большинства остальных районов Гомельщины.

