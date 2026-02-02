Фильм из России, который увидел мир 1 2.02.2026, 13:11

Павел Таланкин

«Господин Никто против Путина» вызвал бурные споры и стал редким документом эпохи.

Редчайший случай: документальный фильм, полностью снятый в современной России, вышел в полноценный прокат в Европе и США, получает награды и номинирован на премию «Оскар», пишет «Радио Свобода».

«Я работаю педагогом-организатором в карабашской общеобразовательной школе №1, а также, по совместительству, школьным видеографом. В настоящий момент я еще понятия не имею, сколько неприятностей я создам себе в будущем», – такими словами Павла Таланкина начинается фильм «Господин Никто против Путина» («Mr. Nobody Against Putin»).

33-летний Таланкин жил в городе Карабаше Челябинской области. Его жизнь изменилась в феврале 2022 года, когда Владимир Путин начал полномасштабную войну в Украине.

В школе, где он работал, появились уроки милитаризованной пропаганды, и, по указанию Министерства просвещения, Таланкин начал снимать о них видеоотчеты, которые оказались удивительным свидетельством того, как простые люди превращаются в зомби, послушных злой воле. Мало-помалу заурядная провинциальная школа становится крошечной шестеренкой тоталитарной машины.

В 2024 году Таланкин уехал из России с отснятым материалом, чтобы вместе с американским документалистом Дэвидом Боренштейном смонтировать из него фильм.

Премьера состоялась в США в январе 2025 года, в январе 2026-го фильм стал доступен в онлайн-кинотеатрах, и русскоязычные зрители спорят о нем в соцсетях.

Юлия Мазурова:

Очень сильное кино. Мне обычно тяжело смотреть сумбурно снятые кадры странных мероприятий, собранные в документальное повествование. И я заранее напряглась. А тут все такое живое, видно, как человек любит свой город, хоть он и самое грязное место на Земле, как он любит свою школу… И страшно наблюдать, как милитаризируют детей, как им загрязняют мозги.

А особенно страшно то, что процесс этот необратим, потому что война касается всех, и идут убивать и гибнут ученики, окончившие эту школу. Больше всех жалко девочку Машу, у которой убили брата. Не потому, что её показывают в фильме, а от того, что сделали с её жизнью. В картине точно прослежен процесс прорастания войны в стены школы, в души людей, когда сначала возмутились — безумие!, а потом всё глуше и глуше возражают. А затем всё замешивается на крови. Это же бандитский принцип: если ты хочешь быть с нами, ты должен испачкаться в чьей-то крови, и тогда всё — ты с нами намертво. Когда твой родной человек, твой брат уходит на несправедливую войну, ты уже не можешь открыть рот и сказать, что она несправедливая. Страшный процесс засасывания в болото.

Конечно, вокруг фильма сразу разгорелись споры, насколько этично показывать детей, которые «доверяли» автору, когда он их снимал. Спор какой-то очевидный, на мой взгляд. Во-первых, ничто не снималось скрытой камерой, все знали, что камера работает. Или получается, что можно использовать эту съёмку только в каких-то спеццелях — рассказать, как все за политику государства, например, а если фильм против Путина, то уже, конечно же, нельзя. На мой взгляд, фильм сделан максимально так, чтобы никого из учеников и учителей нельзя было обвинить в том, что они против войны. Всё сделано, чтобы обвинили именно автора, и, собственно, автора и обвиняют. Что называется, так и было задумано.

К тому же этим детям так планомерно и усиленно загрязняют мозг, что посмотреть на то, как это происходит со стороны, для них, безусловно, полезно. Вопрос об этичности всегда возникает, как только появляется какая-то горячая тема. (...)

Очень я благодарна автору за то, что фильм есть, и желаю ему «Оскара».

Андрей Мальгин:

Посмотрели семьей «Господин никто против Путина». Произвело впечатление. Может, путинфершееров в мире станет поменьше.

Но я сразу представил, что сидят в этом Карабаше в ФСБ и смотрят покадрово. Наверное, автор кого-то подвел.

Анна Наринская:

Есть люди, что мнение я очень-очень уважаю, которым этот фильм очень не понравился. В том числе, потому что там очень видно редакторское насилие. То есть позднее записанный закадровый текст (герой, слава Богу, эмигрировал) и явно сделанные по запросу извне видеовставки типа «автофикшн», убивают впечатление от наивности наблюдателя. Не говоря о том, что съемки героя «со стороны» предполагают участие как минимум еще одного человека и смазывают впечатление от «дневника», от практически скрытой камеры.

Я принимаю все эти сомнения, но при этом я считаю, что фильм очень сильный. Он хорошо «закомпозирован» в срок от одного дня рождения мамы героя (самой по себе неотразимой как персонаж) до другого. За это время школа из ну-школы-как-школы превращается просто в отряд гитлерюгенда. Отрывок с аудиозаписью (экран в это время черный) похорон солдата можно, конечно, считать отчасти запрещенным приемом. Но до этих ли тонкостей нам сегодня.

И главное. Я думаю этот фильм сработан ровно на том уровне упрощения, которым можно рассказывать на Западе (и особенно в Америке) о том, что происходит внутри России сегодня. И, думаю, оскаровская номинация, во многом, именно поэтому

То есть для меня это еще и фильм про коммуникацию.

Анна Немзер:

Это фильм о том, как отдельно взятая школа превращается в боевой отряд гитлерюгенда. Наверное, задача этого фильма была показать эту трансформацию. Но для меня это не так. Это фильм про то, что этот боевой отряд гитлерюгенда был на месте все это время. Он никуда не делся с 30-х годов 20 века, он простоял всю советскую власть и остался стоять на месте в полной боевой готовности. Кадры начала для меня не менее страшны, чем кадры, когда уже зарядили свошные методички. Это не про войну, это еще гораздо страшнее – это про покорность чему угодно, войне, публичным казням, инновациям, полетам на луну, шариату и прославлению мебели из дсп. Запах мастики, запах хлорки, запах унижения. Любую методичку давайте, только не трогайте меня.

У меня есть очень сложные вопросы, которые я не хочу задавать публично. Они меня мучают. Но да – я посмотрела и содрогнулась.

Жанна Немцова:

Это не первый фильм об индоктринации детей и подростков и работе пропаганды в России, который я видела, однако, это первый фильм, который произвел на меня такое большое впечатление. В нем есть сильная антитеза: с одной стороны, множество людей разного возраста, которые на протяжении фильма все больше попадают в ловушку военной пропаганды, а с другой, один человек (возможно, он один на весь город с 10 тысячами жителей), не теряющий трезвый рассудок и находящий в себе силы документировать происходящее, а также периодически демонстрировать свое несогласие.

Марина Охримовская:

Когда тот, кого система пыталась переплавить в военного пропагандиста, пытается этому противостоять, легко свалиться в обиду, морализаторство, злопыхательство. Исследуя социальные противоречия, «Господин Никто против Путина» остается добрым, соболезнующим, ироничным. Он прежде всего про многих очень разных людей и одного провинциального учителя, возвысившего голос за просвещение, свободу слова и право мыслить, против конформизма, искажений, лжи и несправедливостей.

Татьяна Малкина:

с моей точки зрения, это очень плохой продукт, всесторонне плохой. и теперь мне больно и обидно. сразу за все: за жанр документального кино, за то, что квота на представительство нашего п****а исчерпана именно этим произведением, за то, что даже тупой постер — и тот втуне, за детей из этой школы в городе карабаш, за себя в конце концов. за острое чувство неловкости, которое неоднократно пришлось испытать в ходе просмотра. а также обидно за аудиторию этого фильма, уж не знаю, насколько массовую (думаю, что нет). я понимаю, конечно, что я вообще ни разу не целевая аудитория, что это вариант «на экспорт». но, черт, мне казалось, что на экспорт раньше принято было делать и отдавать лучшее. а тут — какой-то неталантливый комбикорм. пипл схавает.

Иван Шавлов:

Посмотрите этот страшный, ВАЖНЫЙ фильм.

О том, как один *** свою страну утопил в крови, напав на мирную, соседнюю, когда-то братскую страну, а добрых детей превратил в оккупантов.

Как бы хотелось, чтобы фильм получил «ОСКАР».

Низкий поклон создателям.

