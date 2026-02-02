NI: Ледоколы становятся ключевым инструментом мировой политики 2.02.2026, 13:10

От этих кораблей зависит контроль над арктическими маршрутами.

По мере потепления климата и открытия новых морских путей в Арктике ведущие державы мира активно инвестируют в строительство ледокольных флотов. Эти корабли играют решающую роль в обеспечении круглогодичной торговли, научных исследований и военного присутствия в полярных широтах, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Ледокол — это специализированное судно, способное работать во льдах благодаря усиленному корпусу и особой форме носа, который взбирается на лед и ломает его собственным весом. В отличие от обычных кораблей, ледоколы ориентированы не на скорость, а на мощность и проходимость. Некоторые модели оснащены ядерными установками, обеспечивающими практически неограниченную автономность.

Ледоколы позволяют проводить коммерческие суда через районы, непроходимые для обычных кораблей, снабжать отдаленные арктические поселения, обеспечивать научные экспедиции, патрулирование и поисково-спасательные операции. Без них полноценная деятельность в Арктике была бы возможна лишь сезонно.

Россия обладает крупнейшим в мире ледокольным флотом, включая мощные атомные суда, обеспечивающие навигацию по Северному морскому пути. США располагают лишь несколькими устаревшими ледоколами Береговой охраны. Канада поддерживает средний по объему флот, ориентированный на патрулирование и снабжение. Финляндия — мировой лидер в проектировании ледоколов, а Китай активно развивает собственные программы, подчеркивая стратегическую важность региона.

Контроль над арктическими маршрутами напрямую зависит от ледокольных возможностей. Флот ледоколов усиливает территориальные притязания, обеспечивает доступ к ресурсам и поддерживает свободу навигации. В условиях таяния льдов потребность в более мощных и универсальных ледоколах будет только расти.

