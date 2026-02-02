Украинцы ответили на энергетический шантаж Путина

Украинцы ответили на энергетический шантаж Путина28
- 2.02.2026, 22:16
Украинский народ против уступок и выступает за удары по России.
Большинство украинцев (52%) категорически отвергают предложение передать под контроль РФ весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности, тогда как легко согласятся с этим условием 9%, а готовы принять это как сложный компромисс еще 31%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, которые приводит сайт New Voice.
При этом отмечается, что, по сравнению с серединой января, несмотря на удары по энергетике со стороны российских оккупантов, существенных изменений по этому вопросу не было.
Согласно опросу, лишь 4% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели, и еще 16% - что хотя бы в первой половине 2026 года. Еще 18% ожидают ее завершения во второй половине текущего года, остальные 43% - в следующем 2027 или даже позже. При этом 65% утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (в декабре и в сентябре 2025 года таких было 62%).
В этом же опросе утверждается, что в Украине выросла доля тех, кто выступает за удары по невоенным объектам РФ. При этом абсолютное большинство поддерживают в принципе удары по территории РФ.