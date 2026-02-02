Мировые знаменитости публично разнесли политику Трампа 6 2.02.2026, 15:04

Премия «Грэмми» была очень политизированной.

Многие мировые знаменитости появились на церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоялась в ночь на 2 февраля, с белыми значками с чёрной надписью ICE Out, продемонстрировав таким образом несогласие с действиями Иммиграционной и таможенной службы. Об этом пишет Elle.

Среди тех, кто пришёл на церемонию со значками, были американская певица Билли Айлиш, канадский певец Джастин Бибер и его жена, американская модель Хейли Бибер, а также многие другие знаменитости.

Как отмечает BBC, во время публичных выступлений артисты также подвергли критике действия администрации президента США Дональда Трампа по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства.

Британская певица и лауреат «Грэмми 2026» в номинации «Лучшая новая исполнительница» Оливия Дин, получив награду, публично высказалась в поддержку иммигрантов. В частности, она напомнила, что является внучкой иммигрантов, и призвала их поддержать.

Американская певица Билли Айлиш, которая также стала лауреатом «Грэмми 2026», призвала «продолжать бороться, высказываться и протестовать» против действий американской Иммиграционной и таможенной службы. Певица добавила, что голоса протестующих «действительно имеют значение».

С таким же посылом выступил ещё один лауреат «Грэмми», пуэрториканский певец Bad Bunny. BBC назвало его речь «самым откровенно политическим моментом церемонии».

