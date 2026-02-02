закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где в Беларуси было холоднее всего в ночь на понедельник

  • 2.02.2026, 15:17
  • 6,456
Где в Беларуси было холоднее всего в ночь на понедельник

Абсолютный рекорд пока не побит.

На каких метеостанциях Беларуси побиты суточные температурные рекорды, рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

— В Беларуси практически ежегодно температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов и ниже, иногда, примерно раз в пять лет, можно ожидать понижения до минус 25 градусов и ниже. И большей частью эти понижения приходятся на январь-февраль. Начало февраля в этом году выдалось холодным. Температура в ночные часы опускалась до 20 градусов мороза и ниже, местами до минус 25 и ниже, — пояснили синоптики.

2 февраля побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха за это число по следующим станциям:

- Высокое — минус 24,2 градуса (было 23,8 градуса мороза в 2012 году);

- Столбцы — 26,9 градуса ниже нуля (было минус 25,1 градуса в 2012 году);

- Ганцевичи — 28,9 градуса мороза (было минус 27,4 градуса в 2012 году);

- Ошмяны — 27,8 градуса ниже нуля (было минус 27,7 градуса в 2012 году);

- Полесская — 31,1 градуса мороза (было минус 27,8 градуса в 2012 году).

Холоднее всего в эти сутки было на Полесской (минус 31,1 градуса) и в Житковичах (минус 30,2 градуса).

Абсолютный минимум температуры воздуха по Беларуси за 2 февраля был отмечен в 1970 году — 33,4 градуса мороза (Авиационная метеорологическая станция Гродно).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров