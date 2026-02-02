Где в Беларуси было холоднее всего в ночь на понедельник
- 2.02.2026, 15:17
Абсолютный рекорд пока не побит.
На каких метеостанциях Беларуси побиты суточные температурные рекорды, рассказали БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
— В Беларуси практически ежегодно температура воздуха может опускаться до минус 20 градусов и ниже, иногда, примерно раз в пять лет, можно ожидать понижения до минус 25 градусов и ниже. И большей частью эти понижения приходятся на январь-февраль. Начало февраля в этом году выдалось холодным. Температура в ночные часы опускалась до 20 градусов мороза и ниже, местами до минус 25 и ниже, — пояснили синоптики.
2 февраля побиты суточные рекорды минимальной температуры воздуха за это число по следующим станциям:
- Высокое — минус 24,2 градуса (было 23,8 градуса мороза в 2012 году);
- Столбцы — 26,9 градуса ниже нуля (было минус 25,1 градуса в 2012 году);
- Ганцевичи — 28,9 градуса мороза (было минус 27,4 градуса в 2012 году);
- Ошмяны — 27,8 градуса ниже нуля (было минус 27,7 градуса в 2012 году);
- Полесская — 31,1 градуса мороза (было минус 27,8 градуса в 2012 году).
Холоднее всего в эти сутки было на Полесской (минус 31,1 градуса) и в Житковичах (минус 30,2 градуса).
Абсолютный минимум температуры воздуха по Беларуси за 2 февраля был отмечен в 1970 году — 33,4 градуса мороза (Авиационная метеорологическая станция Гродно).