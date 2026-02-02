Страны Балтии создают «военный Шенген» 2.02.2026, 15:29

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились о создании единого пространства военной мобильности для упрощения передвижения войск и усиления восточного фланга НАТО. Соглашение было подписано 30 января в Таллинне, сообщает ERR.

Инициатива направлена на сокращение бюрократических процедур при перемещении военных, передаче вооружений и совместных закупках. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, это позволит значительно ускорить переброску сил между странами, особенно во время учений и кризисов, и уберёт бюрократические преграды.

«В случае необходимости литовская военная техника сможет беспрепятственно перемещаться для защиты Риги, эстонская артиллерия — поддерживать Вильнюс, латвийские силы — усилить Таллинн, и наоборот», — сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Проект военной мобильности реализуется с 2023 года при координации НАТО и в перспективе должен охватить всю Европу. Власти стран Балтии подчёркивают, что в условиях возможного кризиса скорость реагирования имеет решающее значение.

