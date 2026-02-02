Белорусы высмеяли новый символ рубля 52 2.02.2026, 20:12

43,168

Пользователи соцсетей увидели в новом символе рубля совсем не то, что хотели чиновники.

2 февраля Нацбанк презентовал новый графический знак белоруского рубля, а его автору — победителю специального конкурса Василию Щебетуну — вручили сертификат на 3 тысячи белоруских рублей, пишет «Салідарнась».

Предыдущий знак был разработан более 20 лет назад, еще в 2005 году и, как считают чиновники, морально устарел. Напомним, тогда было выбрано обозначение Br, где В cимволизировало Беларусь, а r — собственно, рубль. Несмотря на официальное утверждение, популярным этот знак не стал, да и ассоциаций с белорусским рублем не вызывал.

С 2016 года многие цифровые и финансовые системы перешли на более понятное обозначение кода белорусского рубля — BYN. К тому же оно легче интегрировалось в ПО.

Свежевыбранный в конце прошлого года символ, заявил председатель Нацбанка Роман Головченко, «отвечает всем критериям: простота, удобство, ассоциативность с республикой»:

— Здесь есть и буква Б, которая является заглавной в названии нашей страны — Беларуси, и горизонтальная черта, символизирующая устойчивость, стабильность. Этот знак очень перекликается с символами других денежных единиц других государств, но в то же время отражает уникальность белорусского рубля».

По словам организаторов, эта работа стала лучшей среди почти 2700 заявок, а в голосовании принимали участие свыше 22 тысяч человек.

«Салідарнасць» посмотрела, как в соцсетях отозвались на эту инициативу и новый символ рубля белорусы.

В Threads креатив оценили довольно критически, причем существенные недостатки отметили, в том числе, профессиональные художники.

«Дизайн списан с российского «₽», просто буква с палочкой».

«Четкий символ, через что все идет в этой стране».

«Перевернутый крест, сломанная лопата, нецензурное слово. А что видите вы?»

«Тонкий дизайн и юмор у автора. Если присмотреться, то в этой монограмме можно прочитать слово, верное не только про рубль».

«Ну мы тут не флаг выбирали. С символом белрубля особо не поиграешься, дизайн в любом случае должен быть простым».

«Теперь у нас будут EBYNы».

Прошлись по графическому знаку и пользователи TikTok.

«Это теперь бубль?» — пошутил один из белорусов и собрал без малого 14 тысяч лайков в поддержку.

«Если это лучший, боюсь представить, какие худшие».

«Готовятся к следующему дефолту, как пить дать».

«Что-то от студии Лебедева?»

«Мне кажется, голосование шло по той же схеме, что и последние 30 лет».

«А был ведь классный вариант с Ў, но выбрали самое страшное».

«Лучшим вариантом была бы белка. А вообще, символ белорусских денег уже много лет — $».

«А какая разница, от этого знака рубль поднимется выше доллара?».

«Возможно, был заложен в это определенный смысл, например, о дальнейшей судьбе белорусского рубля».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com