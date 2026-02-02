Россия возобновила удары по украинской энергетике 7 2.02.2026, 15:50

Без света остались регионы на востоке и в центре Украины.

Россия возобновила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к новым отключениям электроэнергии. О новых ударах сообщили украинские власти 2 февраля. Как заявил первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов, в результате атак без электроснабжения остались потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Кроме того, из-за сложных погодных условий более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях остаются без света. В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. После стабилизации работы энергосистемы столица должна вернуться к прогнозируемым почасовым графикам отключений. «Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы», — заявили в пресс-службе Минэнерго Украины.

Сообщения о возобновлении ударов появились на фоне заявлений о временном энергетическом перемирии. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин согласился на неделю воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам из-за аномально холодной погоды. В Кремле подтвердили договоренность, однако сократили ее срок - до 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых договоренностей между Москвой и Киевом об энергетическом перемирии не было. Он подчеркнул, что Украина готова воздерживаться от ударов по российской энергетике при условии зеркальных действий со стороны России. По словам Зеленского, целенаправленных ударов российских ракет и дронов во время действия соглашения по энергетической инфраструктуре не было.

