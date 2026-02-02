Уиткофф примет участие в следующих переговорах Украины и России 3 2.02.2026, 16:04

Стив Уиткофф

Спецпредставитель президента США поедет на раунд переговоров 4–5 февраля в Абу-Даби.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

По информации журналиста, 3 февраля спецпосланник президента США Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

В Абу-Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

