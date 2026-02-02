Уиткофф примет участие в следующих переговорах Украины и России
- 2.02.2026, 16:04
Спецпредставитель президента США поедет на раунд переговоров 4–5 февраля в Абу-Даби.
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщил журналист издания Axios Барак Равид.
По информации журналиста, 3 февраля спецпосланник президента США Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.
В Абу-Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.