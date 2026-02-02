10 мая 2026, воскресенье, 16:47
  2.02.2026, 16:04
Уиткофф примет участие в следующих переговорах Украины и России
Стив Уиткофф

Спецпредставитель президента США поедет на раунд переговоров 4–5 февраля в Абу-Даби.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф поедет на следующий раунд переговоров между Украиной и Россией, который состоится 4-5 февраля в Абу-Даби.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщил журналист издания Axios Барак Равид.

По информации журналиста, 3 февраля спецпосланник президента США Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

В Абу-Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров