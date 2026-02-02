В квартирах белорусов станет холоднее 8 2.02.2026, 16:09

Температуру в батареях понижают после замечаний Лукашенко.

В Минэнерго РБ рассказали о том, какой будет температура в квартирах белорусов в сильные морозы. Заместитель министра Сергей Адаменко заявил в телеэфире, что специалисты стараются, чтобы не было резких перепадов, пишет «Салідарнась».

При этом, по словам чиновника, энергетики учли замечания Александра Лукашенко после масштабной январской аварии на теплосетях в Минске:

«Мы запланировали снижение температурного графика для того, чтобы не было большой нагрузки на оборудование и мы могли при этом обеспечить социальные условия проживания людей. Температура в сильные морозы в помещениях и в квартирах у граждан будет несколько снижена относительно того, что мы ранее практиковали. Но это все равно будут комфортные условия, и граждане должны относиться к этому с пониманием».

В этой речи прекрасно все — от того, что оборудование стоит на первом месте, а люди на втором, до формулировки про «социальные условия проживания» и призывах граждан к пониманию. О том, куда ушли средства, годами выделяемые Беларуси Всемирным банком в том числе на обновление ЖКХ, чиновник, разумеется, умолчал.

И все же, что там с температурой в квартирах белорусов?

По словам замминистра энергетики, +18 градусов «обязательно должно быть». А если граждане привыкли к 22-25 градусам тепла — нужно потерпеть, так как в сильные морозы это означает большие нагрузки на оборудование теплосетей.

«Если говорить о максимальных нагрузках, то мы достигли своего пика, наверное, за последние 7-8 лет. Это 7,3 тысяч мегаватт-часов. В прошлом году это было 6,7 тыс. мегаватт-часов», — сообщил Авраменко.

Напомним, согласно решению Совмина Беларуси, в отопительный сезон температура в жилых комнатах должна быть не ниже 18 градусов тепла, притом в угловых — не ниже 20, в кухне — 19-21 градус, а в ванной и санузле — 24-26 градусов. С полуночи до пяти утра допускается снижение в пределах 3 градусов.

Так что заявления чиновников Минэнерго — это попытки выдать предусмотренный законом минимально допустимый температурный режим за новую норму.

