Леди Гага предстала на премии «Грэмми» в костюме птицы в клетке 2.02.2026, 16:16

После пяти концертов тура в Токио Леди Гага вернулась в Лос-Анджелес и выступила на церемонии «Грэмми» в воскресенье с рок-версией своей песни «Abracadabra», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Исполнительница, окруженная музыкантами, включая барабанщика Джоша Фриза, большую часть номера провела за клавишами. В своем фирменном экстравагантном стиле Гага была одета в красные перья, а лицо скрывала конструкция в виде клетки, подчеркивающая сценическую драматургию выступления.

На церемонии певица получила семь номинаций, включая все три главные категории: «Запись года» и «Песня года» за «Abracadabra» и «Альбом года» за «Mayhem». Она также претендовала на награды за лучший поп-соло-выступление («Disease»), лучший поп-вокальный альбом («Mayhem»), лучший танцевальный поп-трек («Abracadabra») и лучший традиционный поп-альбом («Harlequin», связанный с фильмом «Джокер»).

Ранее на неделе Гага в Токио выразила поддержку иммигрантам, критикуя действия ICE в США и заявив о боли семей, пострадавших от миграционной политики. Другие артисты на «Грэмми» также демонстрировали солидарность: Билли Айлиш и Джастин Бибер носили значки «ICE Out», а Оливия Дин посвятила победу в номинации «Лучший новый артист» иммигрантам, а Бэд Банни подчеркнул: «Мы не дикие, мы не животные, мы не пришельцы. Мы люди и американцы».

