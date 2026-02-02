Сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы

Сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы7
- 2.02.2026, 16:31
Самый известный грызун США увидел свою тень.
В городе Панксатони, штат Пенсильвания, сурка Фила достали из его уютного домика, и он увидел свою тень. Что прогнозирует еще шесть недель со снегом и морозом до наступления весны.
Каждый год 2 февраля — в День сурка — грызуны по всей территории Соединенных Штатов, а также в некоторых других странах, пытаются давать прогнозы погоды на долгосрочную перспективу. Но Фил, самый известный из этой компании сурков-предсказателей. Легенда гласит, что если он увидит свою тень, то впереди еще шесть недель зимы. Если нет, то наступит ранняя весна, пишет CNN.
В действительности астрономическая зима закончится в день весеннего равноденствия, 20 марта в 10:46 утра, независимо от прогноза сурков на понедельник.
Фил предсказывает погоду с конца 1800-х годов, но его прогнозы не очень точны. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние два десятилетия он оказался прав лишь примерно в 35% случаев.
Предсказание Фила о том, что зима продлится еще шесть недель, в 2025 году не сбылось. Температуры в феврале 2025 года оказались близкими к норме, несмотря на периоды сильных морозов, но март стал шестым самым теплым за всю историю наблюдений в США, согласно данным NOAA.
Сейчас сурок Фил прогнозирует шесть недель зимы, но синоптики говорят, что в США погода будет разной: на востоке – более холодной, а на Западе ждут ранней весны.