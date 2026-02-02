Сурок Фил предсказал еще шесть недель зимы 7 2.02.2026, 16:31

4,446

Самый известный грызун США увидел свою тень.

В городе Панксатони, штат Пенсильвания, сурка Фила достали из его уютного домика, и он увидел свою тень. Что прогнозирует еще шесть недель со снегом и морозом до наступления весны.

Каждый год 2 февраля — в День сурка — грызуны по всей территории Соединенных Штатов, а также в некоторых других странах, пытаются давать прогнозы погоды на долгосрочную перспективу. Но Фил, самый известный из этой компании сурков-предсказателей. Легенда гласит, что если он увидит свою тень, то впереди еще шесть недель зимы. Если нет, то наступит ранняя весна, пишет CNN.

В действительности астрономическая зима закончится в день весеннего равноденствия, 20 марта в 10:46 утра, независимо от прогноза сурков на понедельник.

Фил предсказывает погоду с конца 1800-х годов, но его прогнозы не очень точны. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние два десятилетия он оказался прав лишь примерно в 35% случаев.

Предсказание Фила о том, что зима продлится еще шесть недель, в 2025 году не сбылось. Температуры в феврале 2025 года оказались близкими к норме, несмотря на периоды сильных морозов, но март стал шестым самым теплым за всю историю наблюдений в США, согласно данным NOAA.

Сейчас сурок Фил прогнозирует шесть недель зимы, но синоптики говорят, что в США погода будет разной: на востоке – более холодной, а на Западе ждут ранней весны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com