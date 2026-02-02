Производителя мебели из Витебской области признали банкротом
- 2.02.2026, 16:41
Производителя мебели «Ком-Лев мебель» признали банкротом, следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве. В сентябре прошлого года его долю в производстве в Орше продавали с молотка.
Дело о финансовой несостоятельности компании «Ком-Лев мебель» начали рассматривать в конце октября прошлого года. В суд обратились сами представители мебельного производства.
На тот момент долги перед кредиторами превышали 764 тыс. рублей. Самые крупные суммы — это задолженность перед банками. В то же время стоимость имущества была оценена в 429 тыс. рублей.
Тогда суд открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.
22 января этого года прошло второе заседание по делу. К тому моменту долги сократились до 658 тыс. рублей, а активы — до 324,9 тыс. Суд признал предприятие банкротом. В отношении него запустили ликвидационное производство.