2.02.2026, 16:47
Россияне переключаются на новый вид террора

  2.02.2026, 16:47
Ветеран ВСУ объяснил главную цель оккупантов.

Российские оккупанты вместо энергетического переключаются на транспортный террор. Об этом в эфире Radio NV сказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне «Айдар».

Он отметил, что у российских оккупантов освободились силы и средства, которые ранее были сконцентрированы на нашей энергетике, и которые теперь начали распределять на другие цели.

«Они ставили своей целью именно террор гражданского населения. И теперь у них забирают то, что они считали основным инструментом. То есть энергетический террор. И что они делают? Они переключаются на транспортный террор», - подчеркнул Дикий.

Да, добавил он, враг начинает охотиться на автобусы и пассажирские поезда, ведь «никто же не объявлял инфраструктурное или транспортное перемирие - объявили только энергетическое». Ветеран АТО сказал:

«Вот они вместо энергетики сконцентрировались на других сферах нашей жизни. Но именно на сферах жизни гражданского населения. То есть общая стратегия абсолютно не менялась: это геноцидная война, в которой они считают все гражданское население своей целью».

Кроме того, он высказал мнение, что россияне впоследствии все равно вернутся к ударам по энергетике.

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
