Белорусские ученые воссоздали образ средневековой девушки 9 2.02.2026, 16:51

12,388

Она жила в окрестностях современного Минска 500 лет назад.

Обновленный внешний вид девушки, жившей несколько столетий назад (XIV-XVI вв.) в окрестностях современной деревни Городище под Минском, воссоздали ученые Института истории НАН Беларуси, пишет госгазета «Прысталічча».

Во время раскопок в деревне Городище исследователям удалось обнаружить древнее кладбище с 25 захоронениями.

Благодаря тому, что некоторые скелеты сохранились очень хорошо, специалисты смогли провести детальный антропологический анализ и на его основе воссоздать лицо одной из жительниц того времени по черепу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com