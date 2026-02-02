закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 17:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские ученые воссоздали образ средневековой девушки

9
  • 2.02.2026, 16:51
  • 12,388
Белорусские ученые воссоздали образ средневековой девушки

Она жила в окрестностях современного Минска 500 лет назад.

Обновленный внешний вид девушки, жившей несколько столетий назад (XIV-XVI вв.) в окрестностях современной деревни Городище под Минском, воссоздали ученые Института истории НАН Беларуси, пишет госгазета «Прысталічча».

Во время раскопок в деревне Городище исследователям удалось обнаружить древнее кладбище с 25 захоронениями.

Благодаря тому, что некоторые скелеты сохранились очень хорошо, специалисты смогли провести детальный антропологический анализ и на его основе воссоздать лицо одной из жительниц того времени по черепу.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров