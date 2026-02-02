Белорусские ученые воссоздали образ средневековой девушки

Белорусские ученые воссоздали образ средневековой девушки9
- 2.02.2026, 16:51
Она жила в окрестностях современного Минска 500 лет назад.
Обновленный внешний вид девушки, жившей несколько столетий назад (XIV-XVI вв.) в окрестностях современной деревни Городище под Минском, воссоздали ученые Института истории НАН Беларуси, пишет госгазета «Прысталічча».
Во время раскопок в деревне Городище исследователям удалось обнаружить древнее кладбище с 25 захоронениями.
Благодаря тому, что некоторые скелеты сохранились очень хорошо, специалисты смогли провести детальный антропологический анализ и на его основе воссоздать лицо одной из жительниц того времени по черепу.