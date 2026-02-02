В ОАЭ готовятся к смене поколений

Халед бин Мохамед бин Зайед аль-Нахайян

44-летний шейх возглавил суверенный фонд на $263 миллиардов.

Власти Абу-Даби объявили о масштабной перестановке в управлении государственными активами: 44-летний шейх Халед бин Мохамед бин Зайед аль-Нахайян, сын президента страны, возглавил ADQ — суверенный фонд стоимостью $263 млрд, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь под его контролем находятся ключевые активы, включая авиакомпанию Etihad Airways и компанию по ядерной энергетике, ранее управляемые дядей шейха, шейхом Тахнуном бин Зайедом аль-Нахайяном. Этот шаг рассматривается как смена поколений в управлении одним из крупнейших в мире государственных инвесторов. Совокупные активы суверенных фондов ОАЭ превышают $1,8 трлн.

ADQ теперь подчинен L’Imad Holding — недавно созданному фонду, председателем которого является Халед. L’Imad позиционируется как инструмент поддержки «национальных чемпионов» в стратегически важных секторах экономики. Среди активов ADQ — железнодорожная компания, энергетическая компания ADNOC и портовый оператор AD Ports Group.

Повышение Халеда сокращает портфель шейха Тахнуна, мощного советника по национальной безопасности, который до 2021 года возглавлял ADQ. Сейчас Тахнун остается председателем ADIA ($1,1 трлн), курирует проекты по искусственному интеллекту и крупные инвестиции в AI-стартапы, включая OpenAI и Anthropic.

Такая перестановка отражает стратегическую политику Абу-Даби: сочетание сохранения контроля над богатством эмирата и подготовку нового поколения управленцев, готовых развивать экономику и усиливать глобальное влияние ОАЭ.

