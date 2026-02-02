Пять человек арестованы в Германии из-за экспорта товаров оружейным компаниям в РФ 3 2.02.2026, 17:22

По данным следствия, подозреваемые отправили около 16 000 партий товаров.

В Германии задержаны пять человек, подозреваемых в нарушении санкций ЕС и незаконном экспорте промышленной продукции в Россию для нужд оборонной промышленности. Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

По данным следствия, подозреваемые организовали около 16 000 поставок на сумму не менее 30 млн евро. Среди задержанных — двое граждан с двойным германо-российским гражданством и один с германо-украинским.

В центре расследования — торговая компания из Любека, принадлежащая подозреваемому Никите С. Прокуратура утверждает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года он и сообщники систематически закупали товары для российских промышленных предприятий и отправляли их в обход санкций.

Для маскировки использовались подставные фирмы, фиктивные покупатели внутри и за пределами ЕС, а также российская компания, в которой Никита С. занимает руководящую должность.

Конечными получателями продукции, по данным следствия, стали не менее 24 предприятий российского оборонного сектора. В операции, как утверждается, участвовали и российские госструктуры.

Речь шла о механических и технических компонентах, включая подшипники и полупроводниковые устройства, используемые при производстве вооружений.

Аресты произошли на фоне усиливающихся призывов Киева к ЕС ужесточить контроль за экспортом продукции двойного назначения, которую Москва может применять в войне против Украины.

