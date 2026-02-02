Минимум восемь российских БпЛА залетали в Гомельскую область в январе 1 2.02.2026, 17:25

Один из них упал.

По данным украинских мониторинговых каналов «еРадар» и «Рында мониторит», которые изучил Флагшток, первые случаи предполагаемых залетов в Гомельскую область российских беспилотников были зафиксированы 5 января. При воздушной атаке по территории Украины два БпЛА двигались на Гомельщину со стороны города Славутич и поселка Добрянка в ночное время, сообщает «Флагшток».

Затем 13 января был задействован все тот же карман Брагинского района. Ранним утром один БпЛА вылетал через поселок Гончаровское Черниговской области в сторону Комарина. Вскоре был зафиксирован вылет минимум одного дрона из Беларуси в сторону Чернобыля. Был ли это один и тот же беспилотник — не известно.

20 января еще как минимум один беспилотный летательный аппарат нарушил границу Беларуси. Тоже ранним утром БпЛА вылетел через Добрянку Черниговской области на деревню Рудня Маримонова в Гомельском районе.

Также 27 января через Гомельщину проследовали минимум 3 российских БпЛА. В 04:42 сообщалось, что один дрон вылетает курсом на Мозырь. В 05:16 — еще один двигается курсом на Хойники. В 03:59 появилась информация о движении через территорию Беларуси вдоль границы одного беспилотника в сторону Житомирщины. В 04:02 из Беларуси один дрон вылетел на Красятичи, в 05:31 еще один — отправился на Припять.

Таким образом, известно о минимум 8 БпЛА, залетевших в Гомельскую область на протяжении января. Что произошло с теми беспилотниками, которые не вылетели из Беларуси, информации нет.

Но есть данные о другом случае, не зафиксированном мониторинговыми каналами. По сведениям Флагштока, 26 января в черте Добруша упал без детонации предположительно ударный БпЛА типа Шахед. Мониторинговые каналы в тот день не фиксировали залетов. По данным редакции, местным жителям запретили снимать упавший дрон и вскоре вывезли его.

