В центре Минска столкнулись два Mercedes

В центре Минска столкнулись два Mercedes10
- 2.02.2026, 17:35
Появилось видео жесткой аварии.
Два человека получили травмы при столкновении двух легковушек в Минске, сообщили в столичной ГАИ.
Происшествие случилось вечером 1 февраля. По данным инспекторов, 30-летний водитель Mercedes-Benz AMG GT 43 двигался по проспекту Независимости, выехал на перекресток с улицей Ленина на запрещающий красный сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz E200. От удара последний вылетел за пределы проезжей части.
В аварии травмы получили 42-летний водитель и 27-летний пассажир Mercedes-Benz E200. Их доставили в больницу для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС.