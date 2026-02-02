В центре Минска столкнулись два Mercedes 10 2.02.2026, 17:35

8,716

Появилось видео жесткой аварии.

Два человека получили травмы при столкновении двух легковушек в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось вечером 1 февраля. По данным инспекторов, 30-летний водитель Mercedes-Benz AMG GT 43 двигался по проспекту Независимости, выехал на перекресток с улицей Ленина на запрещающий красный сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz E200. От удара последний вылетел за пределы проезжей части.

В аварии травмы получили 42-летний водитель и 27-летний пассажир Mercedes-Benz E200. Их доставили в больницу для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com