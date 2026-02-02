В центре Минска столкнулись два Mercedes

10
  • 2.02.2026, 17:35
  • 8,716
Появилось видео жесткой аварии.

Два человека получили травмы при столкновении двух легковушек в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось вечером 1 февраля. По данным инспекторов, 30-летний водитель Mercedes-Benz AMG GT 43 двигался по проспекту Независимости, выехал на перекресток с улицей Ленина на запрещающий красный сигнал светофора и врезался в Mercedes-Benz E200. От удара последний вылетел за пределы проезжей части.

В аварии травмы получили 42-летний водитель и 27-летний пассажир Mercedes-Benz E200. Их доставили в больницу для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС.

