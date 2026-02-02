Китай возмутился из-за вручения Далай-ламе премии «Грэмми» 8 2.02.2026, 17:37

3,448

Духовный лидер Тибета был удостоин награды за свою аудиокнигу.

Далай-лама XIV (Тензин Гьяцо) впервые получил премию «Грэмми» за аудиокнигу «Медитации: Размышления Его Святейшества Далай-ламы», представленную в категории «Лучшая аудиокнига, повествование и сторителлинг». Ему 90 лет, и награда стала признанием работы, основанной на темах гармонии, доброты и мира, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

В заявлении, опубликованном в соцсетях, духовный лидер отметил, что принимает награду «со смирением и благодарностью», подчеркивая, что рассматривает ее как признание «общей ответственности всего человечества». Он подчеркнул, что мир, сострадание, забота об окружающей среде и понимание единства людей — ключевые ценности для благополучия всего человечества.

Книгу записали в Индии, где Далай-лама живет в изгнании с 1959 года. В проекте участвовали несколько музыкантов, а музыкальное оформление включает элементы индийской классической традиции.

Китай резко раскритиковал награду. Представитель МИД КНР Линь Цзян заявил, что Далай-лама является «политическим изгнанником, вовлеченным в сепаратистскую деятельность», и обвинил организаторов в «антикитайских политических манипуляциях».

На церемонии премию от имени Далай-ламы принял музыкант Руфус Уэйнрайт, назвав участие в проекте честью.

Награда стала очередным международным признанием духовного лидера, который в 1989 году получил Нобелевскую премию мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com