10 мая 2026, воскресенье, 18:26
ВСУ ликвидировали известного российского актера

27
  • 2.02.2026, 17:50
  • 35,852
Николай Ткаченко

Николай Ткаченко добровольно подписал контракт с армией РФ.

Известный российский актер Николай Ткаченко погиб на войне против Украины. Его ликвидировали в районе Покровска в Донецкой области.

Летом 2025 года Ткаченко решил завершить актерскую карьеру и добровольно подписал контракт с российской оккупационной армией. После этого он незаконно пересек государственную границу Украины и выполнял боевые задачи в составе войск страны-агрессора. Об этом пишут российские СМИ.

Детали его службы не разглашались, однако мать Ткаченко подтвердила, что тело ее 36-летнего сына было найдено в районе Покровска.

Кто такой Николай Ткаченко

Николай Ткаченко был известен ролями в популярных российских сериалах, в частности «Универ», «СашаТаня», «Триггер» и «ИП Пирогова». Также он снимался в проектах «СеняФедя», «Нереалити» и «Триада-2». Актерское образование получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, а с 2021 года работал в Театре современной драматургии.

Ирина Халип
Игорь Эйдман
Леонид Невзлин
Александр Невзоров