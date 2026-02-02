ВСУ ликвидировали известного российского актера
- 2.02.2026, 17:50
Николай Ткаченко добровольно подписал контракт с армией РФ.
Известный российский актер Николай Ткаченко погиб на войне против Украины. Его ликвидировали в районе Покровска в Донецкой области.
Летом 2025 года Ткаченко решил завершить актерскую карьеру и добровольно подписал контракт с российской оккупационной армией. После этого он незаконно пересек государственную границу Украины и выполнял боевые задачи в составе войск страны-агрессора. Об этом пишут российские СМИ.
Детали его службы не разглашались, однако мать Ткаченко подтвердила, что тело ее 36-летнего сына было найдено в районе Покровска.
Кто такой Николай Ткаченко
Николай Ткаченко был известен ролями в популярных российских сериалах, в частности «Универ», «СашаТаня», «Триггер» и «ИП Пирогова». Также он снимался в проектах «СеняФедя», «Нереалити» и «Триада-2». Актерское образование получил в Театральном институте имени Бориса Щукина, а с 2021 года работал в Театре современной драматургии.