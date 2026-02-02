ЕС готовит запрет на закупку у России платины и меди 1 2.02.2026, 18:05

Эмбарго может войти в 20-й пакет санкций.

Евросоюз может включить в 20-й пакет санкций против России, приуроченный к четвертой годовщине вторжения в Украину, эмбарго на поставку ряда металлов. Под запрет могут попасть медь, платина, иридий и родий, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения новых мер.

Удар прежде всего придется по «Норникелю», который сам до сих пор не находится под санкциями, так как является главным российскими и мировым производителем ряда металлов. В их числе платина и палладий; запрещать закупку палладия, которым «Норникель» обеспечивает около 40% мирового рынка автомобильных каталитических конвертеров, не планируется, отмечает Bloomberg. Компания также занимает первое место в России по добыче иридия, родия и меди.

В случае с медью эффект от запрета для ЕС и «Норникеля» будет незначительным. Лондонская биржа металлов, главный центр международной торговли ими, с апреля 2024 года запретила продажу и доставку российской меди.

Евросоюз напрямую не вводил санкции против нее, однако закрыл доступ на свой рынок ряда товарных категорий, например медных проводов, труб и фольги. В итоге европейские покупатели в основном нашли других поставщиков.

Сам «Норникель» пытается вывести медные операции за пределы России и хотел открыть совместное предприятие в Китае, построив завод мощностью 500 тысяч тонн в год. Компания рассчитывала подписать соглашение еще в прошлом году, но этого до сих пор не произошло, а теперь еще и ее китайский партнер решил выйти из проекта, сообщал недавно Bloomberg.

Если найти нового не удастся, «Норникелю» придется просить правительство России продлить работу медного комбината в Норильске, который планировалось закрыть в 2027 году.

