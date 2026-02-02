10 мая 2026, воскресенье, 18:30
Психологи развеяли три мифа о привлекательности

5
  • 2.02.2026, 18:07
  • 5,934
Накануне Дня святого Валентина.

На фоне приближающегося Дня святого Валентина психологи напоминают, что представления о человеческом влечении, подпитанные романтическими фильмами и поп-культурой, часто далеки от реальности. Исследователи выделяют три самых распространенных мифа, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Миф 1: Противоположности притягиваются.

Научные данные говорят об обратном. По словам профессора Вирена Сваами, люди чаще выбирают партнеров, схожих с ними по возрасту, взглядам, профессии и даже музыкальным предпочтениям. Однако элемент новизны тоже важен. Cогласно профессору Артуру Аарону, нас привлекают те, кто помогает нам пробовать новое и расти.

Миф 2: Внешность решает все.

Хотя физическая привлекательность играет очень важную роль, исследования показывают, что черты характера могут менять восприятие внешности. Фотографии, сопровождающиеся положительными описаниями — «честный», «добрый» — казались участникам более привлекательными. Доброта, теплота и чувство юмора заметно усиливают притяжение.

Миф 3: Главное — язык тела.

Пристальный взгляд или прикосновения — важные сигналы, но не решающие. Ученые из Лейденского университета обнаружили, что лучший индикатор взаимной симпатии — физиологическая синхронизация — совпадающие ритмы сердца и реакции кожи.

Психологи подчеркивают, что притяжение — это сочетание сходства, личностного роста и неосознаваемой физиологии. И независимо от праздничной атмосферы февраля, «магия» отношений всегда создается самими людьми и их выбором.

