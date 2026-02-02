Саснович сенсационно обыграла экс-вторую ракетку мира 2.02.2026, 18:14

Александра Саснович

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка вышла во второй круг турнира в Абу-Даби.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№109 WTA) успешно преодолела первый раунд основной сетки WTA 500 в Абу-Даби.

В напряженном трехсетовом матче она обыграла более рейтинговую соперницу Паулу Бадосу (№65 WTA, Испания).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

Испанка, раньше занимавшая 2-ю строчку мирового рейтинга, в 2025 году получила серьезную травму спины. На тот момент она была близка к завершению карьеры, однако вылечилась и сейчас активно старается вернуть былые позиции.

Отметим, что Александра Саснович не с первого раза пробилась в основную сетку турнира в Абу-Даби. Во втором квалификационном раунде она уступила британке Сонай Картал – 2:6, 4:6.

Возможность сыграть на турнире белоруска получила после снятия одной из соперниц. Организаторы заявили Саснович в статусе лаки-лузера.

В следующем круге белорусская теннисистка встретится с победительницей матча Александра Эала (№45 WTA, Филиппины) – Зейнеп Сонмез (№79 WTA, Турция).

