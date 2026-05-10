Соловьев предложил взорвать ядерную бомбу в космосе 8

Владимир Соловьев

Пропагандист заявил, что это нужно для уничтожения спутников Starlink.

Российским властям нужно уничтожить спутники Starlink с помощью ядерного взрыва после того, как SpaceX Илона Маска решила заблокировать эту связь для армии РФ в Украине. Об этом заявил пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего ток-шоу на «России 1». «Что такое Starlink? Это милитаризация космоса. Потому что все, над чем работал Маск, работает в интересах войны против России… Поэтому я не понимаю, почему, например, спутники Илона Маска не являются для нас законными целями? Один подрыв ядерного оружия в космосе довольно серьезно решает эту проблему», — сказал Соловьев.

В ответ один из гостей шоу напомнил, что ядерный взрыв в космосе «не избирателен» и заденет в том числе российские спутники. Соловьев с этим согласился, однако заявил, что с учетом технологического «отставания» страны «это поражение будет в нашу пользу». Накануне Маск сообщил, что SpaceX по запросу Украины начала блокировать Starlink российским войскам, которые управляли ударными дронами с помощью этой связи. Бизнесмен подчеркнул, что это было «несанкционированное использование». В качестве временного решения для объектов с установленными терминалами ввели скоростное ограничение в 75 км/ч (у российских дронов — 180–270 км/ч). Маск призвал Киев обращаться к нему за дополнительными мерами. В дальнейшем правительство Украины составит реестр всех терминалов Starlink в стране, чтобы совместно со SpaceX отключить неавторизованные.

После начала войны российские официальные лица и пропагандисты не раз предлагали взорвать ядерную бомбу, чтобы напугать Запад и вынудить его остановить помощь Украине. Основным рупором такой риторики выступал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, регулярно угрожавший ядерными ударами по Лондону, Парижу и Вашингтону. На этом же неоднократно настаивал советник администрации президента РФ Сергей Караганов.

Похожая идея звучала и от друга Владимира Путина, главы Курчатовского института Михаила Ковальчука. Он, в частности, предлагал взорвать ядерное оружие на Новой Земле, чтобы «заставить США договариваться».

В свою очередь, пропагандистка и главред RT Маргарита Симоньян призывала выбрать для таких действий небо над Сибирью. Она утверждала, что это не приведет к последствиям на земле, но станет «ядерным ультиматумом», который поможет в борьбе с Западом, пытающимся «задушить Россию руками Украины».

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com