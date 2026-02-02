ВСУ нанесли серию мощных ударов по врагу
- 2.02.2026, 18:48
Под прицелом склад боеприпасов и пункты управления РФ.
Силы обороны Украины в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистическим объектам российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
По данным Генштаба ВСУ, в районе населенного пункта Кураховка, на временно оккупированной части Донецкой области, украинские подразделения поразили два пункта управления противника. Речь идет об объектах полкового и дивизионного уровней.
Кроме того, в том же районе зафиксировано попадание во вражеский склад боеприпасов, который обеспечивал потребности подразделений захватчиков.
Украинские защитники также продолжают системно уничтожать возможности врага в сфере беспилотной авиации. Подразделения Сил обороны нанесли удары по пунктам управления дронами россиян в районах: Успеновки (Запорожская область); Гуляйполя (Запорожская область).
В настоящее время продолжается уточнение потерь оккупационных войск в результате проведенных атак. В Генштабе подчеркнули, что подобные операции направлены на подрыв наступательного потенциала армии РФ.