ВСУ нанесли серию мощных ударов по врагу 2.02.2026, 18:48

2,602

Под прицелом склад боеприпасов и пункты управления РФ.

Силы обороны Украины в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистическим объектам российских оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

По данным Генштаба ВСУ, в районе населенного пункта Кураховка, на временно оккупированной части Донецкой области, украинские подразделения поразили два пункта управления противника. Речь идет об объектах полкового и дивизионного уровней.

Кроме того, в том же районе зафиксировано попадание во вражеский склад боеприпасов, который обеспечивал потребности подразделений захватчиков.

Украинские защитники также продолжают системно уничтожать возможности врага в сфере беспилотной авиации. Подразделения Сил обороны нанесли удары по пунктам управления дронами россиян в районах: Успеновки (Запорожская область); Гуляйполя (Запорожская область).

В настоящее время продолжается уточнение потерь оккупационных войск в результате проведенных атак. В Генштабе подчеркнули, что подобные операции направлены на подрыв наступательного потенциала армии РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com