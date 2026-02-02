Война в Украине обошлась России в колоссальные 4300 танков и 8700 БМП 10 2.02.2026, 18:58

6,328

Это беспрецедентные потери для современного вооруженного конфликта.

Почти четыре года войны в Украине привели российские бронетанковые силы к критическому состоянию. По оценкам аналитиков Oryx и других OSINT-источников, Россия потеряла не менее 4 308 танков и 8 735 боевых машин пехоты, а также сотни единиц артиллерии и РСЗО, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно тяжелыми оказались утраты новейших моделей — Т-80 и Т-90, тогда как весь действующий парк Т-80, около 1 200 единиц, был уничтожен менее чем за четыре года. В результате Москва вынуждена возвращать в строй технику 1960–1970-х годов, включая Т-62 и даже Т-54/55.

Аналитики связывают высокий уровень потерь с недостатками в конструкциях российских танков. Боекомплект, размещенный в автомате заряжания под башней, делает технику особенно уязвимой, любое попадание может вызвать детонацию, когда башню выбрасывает на несколько метров в воздух.

На потери также влияют широкое применение украинских беспилотников, ПТРК и проблемная тактика российских войск. Российские батальонно-тактические группы, задуманные как гибкое подразделение, не смогли проявить необходимой инициативы, и командование вернулось к жесткой вертикали советского образца.

Несмотря на запуск дополнительных линий ремонта и производства, эксперты сомневаются, что Россия сможет компенсировать утраченные объемы техники в 2026 году. На фоне стагнации на фронте и минимальных территориальных успехов война остается дорогостоящей битвой на истощение — как для людей, так и для бронетехники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com