10 мая 2026, воскресенье, 19:11
Война в Украине обошлась России в колоссальные 4300 танков и 8700 БМП

10
  • 2.02.2026, 18:58
  • 6,328
Это беспрецедентные потери для современного вооруженного конфликта.

Почти четыре года войны в Украине привели российские бронетанковые силы к критическому состоянию. По оценкам аналитиков Oryx и других OSINT-источников, Россия потеряла не менее 4 308 танков и 8 735 боевых машин пехоты, а также сотни единиц артиллерии и РСЗО, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно тяжелыми оказались утраты новейших моделей — Т-80 и Т-90, тогда как весь действующий парк Т-80, около 1 200 единиц, был уничтожен менее чем за четыре года. В результате Москва вынуждена возвращать в строй технику 1960–1970-х годов, включая Т-62 и даже Т-54/55.

Аналитики связывают высокий уровень потерь с недостатками в конструкциях российских танков. Боекомплект, размещенный в автомате заряжания под башней, делает технику особенно уязвимой, любое попадание может вызвать детонацию, когда башню выбрасывает на несколько метров в воздух.

На потери также влияют широкое применение украинских беспилотников, ПТРК и проблемная тактика российских войск. Российские батальонно-тактические группы, задуманные как гибкое подразделение, не смогли проявить необходимой инициативы, и командование вернулось к жесткой вертикали советского образца.

Несмотря на запуск дополнительных линий ремонта и производства, эксперты сомневаются, что Россия сможет компенсировать утраченные объемы техники в 2026 году. На фоне стагнации на фронте и минимальных территориальных успехов война остается дорогостоящей битвой на истощение — как для людей, так и для бронетехники.

