Цены на газ в Европе обвалились
- 2.02.2026, 19:06
На 14% за день.
Европейские цены на газ резко снизились на торгах в понедельник, 2 февраля. Мартовские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах рухнули на 14,42%, до €33,62 за МВт·ч, или $418,46 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
По данным на вечер 2 февраля, снижение замедлилось до 12,17%, фьючерсы торговались на уровне €34,504 за МВт·ч, или $428,66 за 1 тыс. куб. м.
Цены на газ в Европе скорректировались после роста на прошлой неделе, поскольку прогнозы о потеплении в США снизили опасения по поводу перебоев с поставками американского СПГ в Европу. Фьючерсы на природный газ в США также резко упали в цене, пишет Bloomberg.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, на большей части территории страны ожидается более высокая, чем обычно, температура. Это, вероятно, снизит спрос на природный газ, который используется для отопления и производства электроэнергии и высвободит больше газа для экспорта. Европа все сильнее зависит от поставок американского СПГ, доставляемого морским путем, после сокращения поставок по трубопроводам из России.