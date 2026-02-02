закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 20:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цены на газ в Европе обвалились

  • 2.02.2026, 19:06
  • 5,838
Цены на газ в Европе обвалились

На 14% за день.

Европейские цены на газ резко снизились на торгах в понедельник, 2 февраля. Мартовские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах рухнули на 14,42%, до €33,62 за МВт·ч, или $418,46 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Форекс. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

По данным на вечер 2 февраля, снижение замедлилось до 12,17%, фьючерсы торговались на уровне €34,504 за МВт·ч, или $428,66 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе скорректировались после роста на прошлой неделе, поскольку прогнозы о потеплении в США снизили опасения по поводу перебоев с поставками американского СПГ в Европу. Фьючерсы на природный газ в США также резко упали в цене, пишет Bloomberg.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, на большей части территории страны ожидается более высокая, чем обычно, температура. Это, вероятно, снизит спрос на природный газ, который используется для отопления и производства электроэнергии и высвободит больше газа для экспорта. Европа все сильнее зависит от поставок американского СПГ, доставляемого морским путем, после сокращения поставок по трубопроводам из России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров