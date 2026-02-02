закрыть
10 мая 2026, воскресенье, 20:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко подписал изменения в закон о дактилоскопии

5
  • 2.02.2026, 19:08
  • 17,126
Лукашенко подписал изменения в закон о дактилоскопии

Кто будет обязан ее проходить.

Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации».

«Документом совершенствуется законодательство в сфере обеспечения национальной безопасности путем пересмотра категорий лиц, которые подлежат дактилоскопированию, а также перечня государственных органов, которые ее осуществляют и имеют право на получение и использование дактилоскопической информации», — уточнили в пресс-службе диктатора.

Согласно документу, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.

Проходить дактилоскопию будут те, кто включен в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен, а также «лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации в интересах национальной безопасности».

Правом на получение и использование дактилоскопической информации наделили органы уголовного преследования, суды, милицию, пограничников, а также иным ведомствам, «осуществляющим оперативно-разыскную деятельность».

«Закон направлен на повышение эффективности и качества дактилоскопирования, будет способствовать своевременному выявлению рисков, вызовов, угроз национальной безопасности, нейтрализации их внутренних и внешних источников», — заявили в пресс-службе Лукашенко.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим
Рыгорыч, Тхонглун и султан Ибрагим Ирина Халип
Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров