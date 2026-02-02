Лукашенко подписал изменения в закон о дактилоскопии

Лукашенко подписал изменения в закон о дактилоскопии5
- 2.02.2026, 19:08
Кто будет обязан ее проходить.
Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении законов по вопросам государственной дактилоскопической регистрации».
«Документом совершенствуется законодательство в сфере обеспечения национальной безопасности путем пересмотра категорий лиц, которые подлежат дактилоскопированию, а также перечня государственных органов, которые ее осуществляют и имеют право на получение и использование дактилоскопической информации», — уточнили в пресс-службе диктатора.
Согласно документу, дактилоскопирование обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих пограничный контроль при пересечении государственной границы, а также подлежащих депортации, высылке из Беларуси или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии.
Проходить дактилоскопию будут те, кто включен в список лиц, чей въезд в Беларусь запрещен или нежелателен, а также «лица, в отношении которых органами пограничной службы принято решение о проведении дактилоскопической регистрации в интересах национальной безопасности».
Правом на получение и использование дактилоскопической информации наделили органы уголовного преследования, суды, милицию, пограничников, а также иным ведомствам, «осуществляющим оперативно-разыскную деятельность».
«Закон направлен на повышение эффективности и качества дактилоскопирования, будет способствовать своевременному выявлению рисков, вызовов, угроз национальной безопасности, нейтрализации их внутренних и внешних источников», — заявили в пресс-службе Лукашенко.