Bloomberg узнал о планах США создать резерв полезных ископаемых 2.02.2026, 19:14

Таким образом Вашингтон хочет снизить зависимость от Китая.

Президент США Дональд Трамп намерен запустить стратегический резерв критически важных полезных ископаемых с первоначальным финансированием в размере $12 млрд. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей американской администрации.

Таким образом Штаты хотят защитить производителей от перебоев с поставками, так как Вашингтон намерен резко сократить зависимость от китайских редкоземельных элементов и других металлов. Bloomberg подчеркивает, что Пекин является главным мировым поставщиком и лидером в переработке критически важных минералов.

Инициатива получила название Project Vault. Официально план еще не объявлен. Он подразумевает объединение $1,67 млрд частного капитала с кредитом в размере $10 млрд от Экспортно-импортного банка США для закупки и хранения минералов для автопроизводителей, технологических компаний и других сфер промышленности.

Проект схож с существующим в США стратегическим нефтяным резервом. Однако вместо нефти фокус будет направлен на минералы, включая галлий и кобальт, которые используют при производстве реактивных двигателей, аккумуляторов и iPhone, пояснил Bloomberg. Ожидается, что резерв будет включать как редкоземельные металлы, так и стратегически значимые элементы, подверженные резким колебаниям цен.

В США уже существует национальный резерв критически важных минералов для нужд оборонно-промышленного комплекса. Однако аналогичного резерва для гражданских нужд нет.

По данным издания, к проекту уже присоединилось более десятка компаний. В их числе General Motors Co., Stellantis NV, Boeing Co., а также Google. Три трейдинговые компании по торговле сырьем — Hartree Partners LP, Traxys North America LLC и Mercuria Energy Group Ltd — согласились участвовать в закупке сырья для наполнения резерва.

Bloomberg отмечает, что при Трампе США начали напрямую инвестировать в отечественные компании по добыче полезных ископаемых, чтобы нарастить внутреннее производство и переработку редкоземельных элементов. В частности, Штаты заключили соглашения о сотрудничестве с рядом стран, среди которых Австралия, Япония и Малайзия. При этом Вашингтон намерен заключить подобные договоры и с другими государствами.

В статье говорится, что усилия Вашингтона по снижению рисков в цепочке поставок минералов получили новый импульс после того, как Пекин ужесточил экспортный контроль над рядом материалов. Из-за этого американским компаниям пришлось сократить выпуск продукции. Предполагается, что новый проект позволит защитить бизнес от колебания цен.

Китай ввел ограничения на экспорт части редкоземельных металлов и постоянных магнитов, выпускаемых с применением этих металлов, весной 2025 года в ответ на пошлины Трампа. Для экспорта редкоземельных металлов в любые страны стало обязательным получение специальной лицензии. Де-факто поставки редкоземельных металлов в США из Китая приостановились.

В октябре КНР объявила о новых ограничениях. Трамп назвал этот шаг «очень враждебным» и пригрозил новыми пошлинами. Вскоре Пекин объявил, что Китай на год приостановит объявленные ранее ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

